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Впервые на Родине: в Национальном художественном музее открылась экспозиция уроженца гродненской области Льва Бакста

11 февраля 2016 07:36
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Живописные полотна, графика, театральные работы мастера и его современников. Всего почти три сотни экспонатов. В первую очередь Бакст известен как художник-декоратор русских Балетов Дягилева в Париже, Лондоне и Америке. Здесь представлены более трех десятков эскизов. Отметим, что одна из выставленных здесь картин Бакста ранее была приобретена почти за миллион долларов. К слову, в начале 20-го века произведения художника стоили дороже Матисса и Пикассо.

Надежда Усова, заведующий отделом научно-просветительской работы Национального Художественного музея Республики Беларусь:
Этот портрет Ружены Задковой. Чешской художницы-футуристки. Портрет писался очень быстро, буквально за пол часа. Интересна его дальнейшая судьба. Через год после написания этого портрета эта цветущая красавица, молодая женщина заболела туберкулезом и в течении 7 лет боролась с этой болезнью. Потрет из Италии ее муж перевез во Францию, потом он попал в Ереван, потом попал в Москву, а уже из Москвы в Минск.

 

# Культура # Художники Минска # Надежда Усова

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