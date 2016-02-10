Международная книжная выставка в Минске: 29 стран, почетный гость – Армения

Новости Беларуси. От шекспировских трагедий и фолиантов Франциска Скорины до современных романов. В Минске стартовал масштабный международный книжный форум. Это одно из основных событий Года культуры. Итак, именно в белорусской столице 29 государств через книгу показывают свои достижения. Презентация новых проектов, встречи с известными авторами – всю эту неделю не только в стенах выставочного павильона.

«Не только жив человек хлебом или лекарством, но более всяким словом…». Так сказал Франциск Скорина. Полтысячи лет назад этот человек изменил мир, подарив восточным славянам первую печатную книгу. Этому событию на выставке – особое внимание. Весь Скорина и его труды под стеклом в одной серии – «Мастацкая Скориниана».

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Мы хотим продемонстрировать себе и всему миру книжное наследие Скорины. Мы собираем со всего мира, буквально по странице те экземпляры, которые сохранились. Ведь Скорина печатал книги, чтобы они шли в народ, чтобы они несли знания и просвещение.

На книжных полках литература и историческая, и новинки. Огромное количество, если так можно сказать, «датских», или «юбилейных», книг.

В Год культуры подготовили издания, посвященные 30-летию Чернобыля, 70-летию ООН, памяти Шекспира, юбилеям Максима Богдановича, Шамякина, Крапивы, Мележа. Фолиант про Владимира Мулявина, например, получил высшую награду 55-го Национального конкурса «Искусство книги».

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:

Вось гэтая кніжка. Для мастацкай літаратуры, для выдавецтва гэта кніга будзе кнігай года. Кніга ўнікальная, гэта вялікая праца і самога выдавецтва, гэта вялікая праца рэдактара-складальніка Людмілы Крушынскай.

География участников расширилась – 29 стран. От СНГ до Венесуэлы, Эквадора.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Здесь не только книжный перекресток, здесь решаются многие мировые проблемы. Вы видите, что Россия, Германия, Великобритания, США, все страны СНГ и далекая-близкая Палестина, и Китай. Книга несет в себе большое объединяющее гуманитарное начало.

Армения в 2016 году – почетный гость. Из этой страны привезли лучшие книги за последние два года. Это и бестселлер Лии Аветисян, наполненной юмором и иронией к самим армянам. Но больше всего книг исторических.

Артур Погосян, заместитель министра информации Республика Армения:

Где-то около 300 книг привезли и показываем. И самое главное – показываем Библию 1667 года. Самая старая Библия Армении.

Если Великобритания проведет День Шекспира, то Соединенные Штаты Америки представят интерактивные электронные презентации и анимации в помощь преподавателям английского языка. А вот французский книжный салон представит последние тенденции франкофонной литературы на французском, русском и белорусском языках.

Программа выставки: каждый день огромное количество мероприятий. Работать литературный салон будет до 14 февраля. Для всех влюбленных в литературу и чтение каждый день встречи с писателями, автограф-сессии и презентации новых книг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.