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«Березинская рампа» - фестиваль народных театров

09 декабря 2012 12:51
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Их жизнь — театр. В эти выходные тихий и спокойный городок Березино стал столицей искусства. Там в восьмой раз зажглась «Березинская рампа» - фестиваль народных театров, который уже стал знаковым не только для районного центра, но и для всей Минской области. Своим рождение творческий фэст обязан режиссеру местного народного театра  Николаю Пытляку, человеку невероятно харизматичному и талантливому. Накануне фестиваля мы встретились с Николаем Николаевичем, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

# Культура # Театр # Фестивали и карнавалы # Николай Пытляк

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