Их жизнь — театр. В эти выходные тихий и спокойный городок Березино стал столицей искусства. Там в восьмой раз зажглась «Березинская рампа» - фестиваль народных театров, который уже стал знаковым не только для районного центра, но и для всей Минской области. Своим рождение творческий фэст обязан режиссеру местного народного театра Николаю Пытляку, человеку невероятно харизматичному и талантливому. Накануне фестиваля мы встретились с Николаем Николаевичем, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.