В Бразилии объявлен траур в связи с кончиной архитектора Оскара Нимейера

Новости Бразилии. Власти Рио-де-Жанейро объявили трёхдневный траур в связи со смертью легендарного бразильского архитектора Оскара Нимейера. Гений архитектуры, как его называют, скончался в больнице Рио-де-Жанейро, не дожив всего 10 дней до своего 105-го дня рождения. Как сообщает The New York Times, причиной смерти стала инфекция дыхательных путей.

В четверг с архитектором простились жители столицы Бразилии – города Бразилиа, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – градостроительный проект которого Нимейер разработал в начале 1960-х годов. Забальзамированное тело архитектора было доставлено из Рио-де-Жанейро в президентский дворец в Бразилиа. За несколько часов проститься с архитектором пришли несколько тысяч человек.

Дилма Руссефф, президент Бразилии:

Нимейер ушел, но он всегда останется с нами, в линиях тех зданий, которые он создал, в Бразилии, и во всем мирею. Бразилия потеряла одного из своих гениев. Это день слез.

Оскар Нимейер создал более 600 зданий в разных странах мира. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, комплекс правительственных зданий в Рио-де-Жанейро. Нимейер основал собственный архитектурный стиль, который называют «тропическим модернизмом», его характерная черта – контраст между сухим бетоном и волнистыми выпуклыми формами.

Проекты Нимейера были удостоены множества наград. Несмотря на почтенный возраст, Нимейер продолжал строить и в новом тысячелетии – его последний проект был сдан в 2010 году.