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В Минске белорусские художники представят свою версию конца света

07 декабря 2012 07:45
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Новости Беларуси. 7 декабря в художественной галерее «Университет культуры»  в Минске состоится открытие арт-проекта «Апокалипсис?» В нём примут участие более 20 художников, среди которых Руслан Вашкевич, Александр Забавчик, Константин Ващенко, Олег Яровенко.

Проект запущен с лёгкой руки, вернее, картины художника Алексея Хацкевича. На ней изображена собачка, от неё отказались хозяева, и в результате животное превратилось в людоеда. Автор решил назвать эту собачку Апокалипсисом.

Тема конца света воплощена художниками в живописи, графике, скульптуре, фото, арт-объектах. В работах по-философски осмысливаются идеи, образы и сюжеты Апокалипсиса.

Выставка продлится до 22 декабря.

# Культура # Выставки в Минске

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