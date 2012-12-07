В Минске белорусские художники представят свою версию конца света

Новости Беларуси. 7 декабря в художественной галерее «Университет культуры» в Минске состоится открытие арт-проекта «Апокалипсис?» В нём примут участие более 20 художников, среди которых Руслан Вашкевич, Александр Забавчик, Константин Ващенко, Олег Яровенко.

Проект запущен с лёгкой руки, вернее, картины художника Алексея Хацкевича. На ней изображена собачка, от неё отказались хозяева, и в результате животное превратилось в людоеда. Автор решил назвать эту собачку Апокалипсисом.

Тема конца света воплощена художниками в живописи, графике, скульптуре, фото, арт-объектах. В работах по-философски осмысливаются идеи, образы и сюжеты Апокалипсиса.



Выставка продлится до 22 декабря.