«Живая классика» звучит в Витебске: как проходит областной отбор на Национальный конкурс на севере страны?

Новости Беларуси. В Витебске более сотни школьников сошлись в литературных баталиях, и оружием их стало белорусское слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Долгая дорога к «Живой классике». Из Постав они выехали поздно вечером и только утром были в Витебске. Все для того, чтобы первыми, что называется, «распечатать» сцену. Для Екатерины путь к конкурсу и вовсе оказался длинною в год.

Екатерина Верниковская, участник конкурса «Живая классика»:

Я участвую впервые, но я уже в районе принимала участие, но меня никуда не взяли. В этом году попробовала снова и прошла.

Литературный репертуар дети выбирают сами. Очень важно, чтобы ребенок не просто прочел произведение. В стихотворение нужно окунуться с головой, стать его частью, пережить те эмоции, которые одолевали героев и автора.

Белорусские писатели и поэты проникновенно писали о родных краях. Купала и Короткевич – признавались в любви Орше, Лыньков – Лиозно. А сегодня эти края презентуют через стихи их потомки.

Екатерина Ганебная, участник конкурса «Живая классика»:

Калі ты знаходзішся ў весцы Чарневічы, ты вельмі ўражаны ўсімі краявідамі. Таму немагчыма не замілавацца тымі рэчкамі, лясамі. І радкі прыходзяць самі.

Живая классика – проект молодой, но уже признан самым масштабным в истории Беларуси конкурсом юных чтецов. В 2017 году любовь к родному слову объединила более 13 тысяч школьников из всех уголков Беларуси. На всем пути этого литературного марафона рядом с юными участниками был и наш телеканал – официальный партнер проекта. В 2018 году СТВ обещает ребятам не меньшую поддержку.