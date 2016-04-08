Белорусский республиканский театр юного зрителя отметит 60-летие

Насыщенный репертуар как для детей, так и для взрослых, лучшие актёрские работы и постановки талантливых режиссеров, множество наград и фестивалей. Самый «юный» театр сегодня отмечает свой шестидесятый юбилей.

Первый театр юного зрителя был открыт в Минске в 1931 году, правда, тогда он просуществовал недолго. Новая попытка и в 1956 году в столице свои двери распахнуло здание, где и по сей день живёт сказка.

Как открывался столичный ТЮЗ и сегодня с трепетом вспоминает Борис Васильевич. Он на сцене театра провёл все шестьдесят сезонов. За такую преданность родной сцене уже сейчас говорит спасибо первому режиссеру. Ведь именно Любовь Мазоловская вселила в тогда юного актёра веру в себя.

Признание и любовь ТЮЗ получал во все времена.

Уже сегодня, пролистывая шестидесятилетнюю историю театра, можно смело сказать, здесь каждый спектакль – шедевр.

Так аксакалы этой сцены хорошо помнят, громкий успех постановки70-ых «С любимыми не расставайтесь».

Попытка уйти в более взрослый репертуар уже тогда увенчалась для ТЮЗа успехом. С тех пор на сцене «юного» спектакли понятные всем.

Шестьдесят сезонов на сцене «юного» – каждый день премьера.

Без импровизации здесь не обходится ни один спектакль. Актёры признаются: фальшивить дети не дадут, оттого быть «тюзовцем» – непростая задача.

В прошлом году, в театре с более чем полувековой историей началась новая жизнь. Его двери вновь распахнулись для зрителей после реставрации. Потому свой шестидесятый сезон актёры ТЮЗа встречают на родной сцене, с любимыми зрителями.