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Изысканный ржаной хлеб и масляный баран признаны нематериальным культурным наследием Беларуси

25 января 2013 06:45
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Новости Беларуси. Масляный баран и ржаной хлеб - признаны нематериальным культурным наследием Беларуси. Это традиционные блюда Глубокского района. Технологию их приготовления мастера не утаивают и с удовольствием делятся. Так, баран с завитыми рогами и кудрявой шерстью готовится только из домашнего масла. Он не только красив, но и невероятно вкусен. Помимо технологии приготовления, есть еще и технология поедания чудного блюда. Начинать его есть нужно непременно только с хвоста.

Ржаной хлеб выпекают на любой вкус: на кленовых листьях, с салом, скороспелый. Кулинарные шедевры уже намерены сделать туристической изюминкой района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Традиции Беларуси

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