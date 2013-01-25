Изысканный ржаной хлеб и масляный баран признаны нематериальным культурным наследием Беларуси

Новости Беларуси. Масляный баран и ржаной хлеб - признаны нематериальным культурным наследием Беларуси. Это традиционные блюда Глубокского района. Технологию их приготовления мастера не утаивают и с удовольствием делятся. Так, баран с завитыми рогами и кудрявой шерстью готовится только из домашнего масла. Он не только красив, но и невероятно вкусен. Помимо технологии приготовления, есть еще и технология поедания чудного блюда. Начинать его есть нужно непременно только с хвоста.

Ржаной хлеб выпекают на любой вкус: на кленовых листьях, с салом, скороспелый. Кулинарные шедевры уже намерены сделать туристической изюминкой района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.