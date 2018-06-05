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Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске

05 июня 2018 15:16
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч зрителей из разных уголков страны 5 июня собрал благотворительный концерт в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-1

Это люди, которые подвержены различным недугам. Бодрость духа для них немаловажна. Поднимали настроение публике артисты эстрады. Это Александр Солодуха, Тео, Алёна Ланская. Праздник проходит уже шестой год подряд.

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-4

Эту добрую традицию заложил народный артист Беларуси Александр Тиханович, которого, к сожалению, уже нет с нами. Сама площадка возле минского дома-интерната для пожилых и инвалидов превратилась 5 июня не только в концертную, но и танцевальную.

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-7

Такие концерты не только улучшают настроение людей с ограниченными возможностями, но и налаживают их здоровье. Музыкальный подарок зрителям преподнесли несколько десятков исполнителей. С каждым можно было сделать фото на память. 

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-10

Анастасия Тиханович, певица:
Это возможность сделать друг для друга что-то замечательное. Потому что они тоже очень важные, они учат нас искренней любви, настоящей, неподдельной. Учат милосердию, учат радоваться каждому мгновению жизни. Тому, чему мы в своей жизненной суете, как правило, часто забываем делать. Я рада, что эта идея продолжается, и я уверена, что так оно и будет из года в год.

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-13

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Я с эти марафоном познакомилась как раз благодаря Александру Григорьевичу Тихановичу. Буквально 4 года назад он меня пригласил принять участие. Отказаться  я не могла. Надо раскрываться и показывать, что у тебя есть внутри, открытое глубокое сердце, которое может быть кого-то согреет, кого-то простимулирует, а кому-то поможет жить.

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-16

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:
Они реагируют так искренне, несмотря на свои трудности и проблемы.

Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске-19

Перед концертом  здесь развернулся настоящий город мастеров. Жители  дома-интерната презентовали выставку своего  творчества. Традиционно эта благотворительная акция проводится два раза в год.

# Благотворительная акция # Культура # Анастасия Тиханович # Алёна Ланская # Александр Солодуха # Фотофакт

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