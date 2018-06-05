Белорусские звёзды провели благотворительный концерт «От сердца к сердцу» в Минске

Новости Беларуси. Более полутора тысяч зрителей из разных уголков страны 5 июня собрал благотворительный концерт в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это люди, которые подвержены различным недугам. Бодрость духа для них немаловажна. Поднимали настроение публике артисты эстрады. Это Александр Солодуха, Тео, Алёна Ланская. Праздник проходит уже шестой год подряд.

Эту добрую традицию заложил народный артист Беларуси Александр Тиханович, которого, к сожалению, уже нет с нами. Сама площадка возле минского дома-интерната для пожилых и инвалидов превратилась 5 июня не только в концертную, но и танцевальную.

Такие концерты не только улучшают настроение людей с ограниченными возможностями, но и налаживают их здоровье. Музыкальный подарок зрителям преподнесли несколько десятков исполнителей. С каждым можно было сделать фото на память.

Анастасия Тиханович, певица:

Это возможность сделать друг для друга что-то замечательное. Потому что они тоже очень важные, они учат нас искренней любви, настоящей, неподдельной. Учат милосердию, учат радоваться каждому мгновению жизни. Тому, чему мы в своей жизненной суете, как правило, часто забываем делать. Я рада, что эта идея продолжается, и я уверена, что так оно и будет из года в год.

Алёна Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Я с эти марафоном познакомилась как раз благодаря Александру Григорьевичу Тихановичу. Буквально 4 года назад он меня пригласил принять участие. Отказаться я не могла. Надо раскрываться и показывать, что у тебя есть внутри, открытое глубокое сердце, которое может быть кого-то согреет, кого-то простимулирует, а кому-то поможет жить.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

Они реагируют так искренне, несмотря на свои трудности и проблемы.