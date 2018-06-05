В музее истории Великой Отечественной войны откроется выставка о трагических событиях в Нанкине

Новости Беларуси. «Общая память». Экспозиция о событиях в Нанкине откроется 5 июня в музее истории Великой Отечественной войны в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она расскажет о событиях 1937 года, когда японская армия вторглась и оккупировала южную столицу Китая. Тогда были уничтожены более 300 тысяч мирных жителей и сложивших оружие солдат. Это событие позже стало известно как Нанкинская резня.