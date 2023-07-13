Чем удивят на фесте уличного искусства «На семи ветрах»? Узнали у главного режиссёра
Отдельного внимания заслуживает фестиваль «На семи ветрах». Он пройдет уже в девятый раз в Витебске и соберет огромное количество уличных артистов: музыкантов, поэтов бардов, танцоров и актеров из разных стран. Обо всех тонкостях феста узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь у главного режиссера Кирилла Селиванова.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Чем будете удивлять гостей Витебщины в этом году?
Кирилл Селиванов, режиссер феста уличного искусства «На семи ветрах»:
Мы сделали новую площадку, для жителей Витебска это будет понятно, на «Марко-сити». На крыше будут располагаться театральные блоки. Каждый день они работают с 17:00 и где-то до часа ночи. Там будут постоянно работать театральные коллективы, которые подались на девятый фест уличного искусства «На семи ветрах». Туда я рекомендую сходить, потому что программа будет очень насыщенная. Вечер будет закрываться перформансом, который состоит из двух направлений. Не совсем театральных, а, скорее, морально-духовных. Там будут чаши гонги, и под них будут работать разные коллективы, которые приехали на фест. Мы как раз согласовываем программу и пытаемся сделать это доступным, красивым. Репетируем по вечерам.
Ольга Бурлакова:
И для детей, и для взрослых будет по душе?
Кирилл Селиванов:
Совершенно верно. Программа начинается с 17:00 – это больше детская программа. Детские спектакли иногда полезны и для взрослых. Во-первых, улыбки прекрасно продлевают жизнь, а во-вторых, когда твой ребенок доволен, ты очевидно доволен.
Александр Меженный, ведущий:
Танцоры, фаерщики. Кто еще представлен на фесте? Ожидается какое-то шествие?
Кирилл Селиванов:
На «Марко-сити» у нас театральная площадка. На Толстого, 7, на Успенской горке между лестницей и Центром современного искусства расположены танцоры. На Пушкинской площади – кавер-бэнды. В отличие от «Марко-сити», эти площадки начинают работать с 14:00 каждый день.
Перформеры выступают на мосту на Толстого, 7 и на Суворова. Думаю, что они будут по городу ходить, так что нашему зрителю очень повезло. В этом году много коллективов, которые приезжали раньше, и новые коллективы приехали.
Также во дворике ЦСИ будет отдельная площадка для поэтов и музыкантов. Вечерняя площадка не совсем площадка, потому что мест много. Ее хотят посмотреть все. Это фаерщики. Фаер-шоу будет на Пушкинской площади, на Толстого, 7 и на «Марко-сити» буквально каждый день.
Ольга Бурлакова:
Все это массовые мероприятия и в плане зрителей, и в плане участников. Удалось подсчитать, сколько в этом году?
Кирилл Селиванов:
По количеству человек не удалось, потому что это огромные коллективы. А по коллективам – 101 коллектив.
Ольга Бурлакова:
Всегда думала, что уличные артисты выступают, когда захотел, что захотел, то и показал. Оказывается, все так продумано, четко выверено. Организаторам обязательно нужно присылать заявки, чтобы утвердили их номера. Лишь бы кого на улицы не выпустят. Сколько заявок было прислано в этом году?
Кирилл Селиванов:
Около 250, может, чуть больше.
Ольга Бурлакова:
Больше музыкантов?
Кирилл Селиванов:
Музыкантов больше всего в этом году подалось на площадку. Не знаю, с чем это связано. Возможно, по миру начинают восходить музыканты.
Александр Меженный:
Расскажите о географии стран. Артисты не только из Беларуси и России. Откуда еще?
Кирилл Селиванов:
Эквадор подался, будет ходить прекрасный перформер в сомбреро, развлекать народ.
Ольга Бурлакова:
На что бы вы лично пригласили зрителей? Мало того, что организаторы основного фестиваля придумали столько развлечений для людей, еще уличный фест. Все не обойти. Может, какие-то необычные мероприятия, изюминки этого года?
Кирилл Селиванов:
Я бы пригласил всех на парад. Парад будет 14 июля. В 19:00 стартуем от Концертного зала и продвигаемся по Ленина на крышу «Марко-сити», где будет открытие феста уличного искусства «На семи ветрах». Вместе с парадом я бы пригласил людей на «Марко-сити». С другой стороны, будет нечестно кого-то не упомянуть. Прекрасные фаерщики, перформеры, замечательные поэты и восхитительные барды, танцоры – просто супер. Спектакли посмотреть обязательно.