Чем удивят на фесте уличного искусства «На семи ветрах»? Узнали у главного режиссёра

Отдельного внимания заслуживает фестиваль «На семи ветрах». Он пройдет уже в девятый раз в Витебске и соберет огромное количество уличных артистов: музыкантов, поэтов бардов, танцоров и актеров из разных стран. Обо всех тонкостях феста узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь у главного режиссера Кирилла Селиванова. Ольга Бурлакова, ведущая:

Чем будете удивлять гостей Витебщины в этом году? Кирилл Селиванов, режиссер феста уличного искусства «На семи ветрах»:

Мы сделали новую площадку, для жителей Витебска это будет понятно, на «Марко-сити». На крыше будут располагаться театральные блоки. Каждый день они работают с 17:00 и где-то до часа ночи. Там будут постоянно работать театральные коллективы, которые подались на девятый фест уличного искусства «На семи ветрах». Туда я рекомендую сходить, потому что программа будет очень насыщенная. Вечер будет закрываться перформансом, который состоит из двух направлений. Не совсем театральных, а, скорее, морально-духовных. Там будут чаши гонги, и под них будут работать разные коллективы, которые приехали на фест. Мы как раз согласовываем программу и пытаемся сделать это доступным, красивым. Репетируем по вечерам. Ольга Бурлакова:

И для детей, и для взрослых будет по душе?

Кирилл Селиванов:

Совершенно верно. Программа начинается с 17:00 – это больше детская программа. Детские спектакли иногда полезны и для взрослых. Во-первых, улыбки прекрасно продлевают жизнь, а во-вторых, когда твой ребенок доволен, ты очевидно доволен. Александр Меженный, ведущий:

Танцоры, фаерщики. Кто еще представлен на фесте? Ожидается какое-то шествие?

Кирилл Селиванов:

На «Марко-сити» у нас театральная площадка. На Толстого, 7, на Успенской горке между лестницей и Центром современного искусства расположены танцоры. На Пушкинской площади – кавер-бэнды. В отличие от «Марко-сити», эти площадки начинают работать с 14:00 каждый день. Перформеры выступают на мосту на Толстого, 7 и на Суворова. Думаю, что они будут по городу ходить, так что нашему зрителю очень повезло. В этом году много коллективов, которые приезжали раньше, и новые коллективы приехали. Также во дворике ЦСИ будет отдельная площадка для поэтов и музыкантов. Вечерняя площадка не совсем площадка, потому что мест много. Ее хотят посмотреть все. Это фаерщики. Фаер-шоу будет на Пушкинской площади, на Толстого, 7 и на «Марко-сити» буквально каждый день.

Ольга Бурлакова:

Все это массовые мероприятия и в плане зрителей, и в плане участников. Удалось подсчитать, сколько в этом году? Кирилл Селиванов:

По количеству человек не удалось, потому что это огромные коллективы. А по коллективам – 101 коллектив. Ольга Бурлакова:

Всегда думала, что уличные артисты выступают, когда захотел, что захотел, то и показал. Оказывается, все так продумано, четко выверено. Организаторам обязательно нужно присылать заявки, чтобы утвердили их номера. Лишь бы кого на улицы не выпустят. Сколько заявок было прислано в этом году? Кирилл Селиванов:

Около 250, может, чуть больше. Ольга Бурлакова:

Больше музыкантов?

Кирилл Селиванов:

Музыкантов больше всего в этом году подалось на площадку. Не знаю, с чем это связано. Возможно, по миру начинают восходить музыканты. Александр Меженный:

Расскажите о географии стран. Артисты не только из Беларуси и России. Откуда еще? Кирилл Селиванов:

Эквадор подался, будет ходить прекрасный перформер в сомбреро, развлекать народ.