Белорусская писательница Наталья Батракова: Роман - психология отношений мужчины и женщины!

Расскажите немного о тех произведениях, которые Вы пишите?

Наталья Батракова, писатель:

Это жизненные романы. В моих историях участвуют как мужчина, так и женщина. Хотя, конечно, повествование идёт через призму женского взгляда и осмысления. Но в то же время я стараюсь всё время поглубже заглянуть в мир мужчины, которые мне в этом очень активно помогают.

Почему не детективы, не фантастика?

Наталья Батракова, писатель:

Роман - это психология отношений мужчины и женщины. И очень часто получается, что это действительно самый настоящий психологический детектив. Когда герои ходят вокруг да около, как-то блуждают… То сходятся, то расходятся… Это тоже своего рода как детектив. Называйте, как хотите! Главное - это то, что они читаемы. Для меня, как для автора, очень важна эта востребованность.

Истории, которые Вы пишите - это Ваша жизнь, или истории, которых не хватает?

Наталья Батракова, писатель:

Это и моя жизнь, и жизнь проживающих. Я списываю истории с некоторых людей. Это все очень собирательно. Одно я знаю точно: это было всегда во всех моих книгах - действия происходят в городе Минске. Может, и получилось у меня так, что стали читать, потому что давно никто ничего не читал о Минске, и давно никто не писал такой «городской роман» именно в нашем городе. Я, скорее, списываю с характера человека. Могу наблюдать за человеком и его характер я обязательно одену в другую оболочку.

Ваше творчество – это не только романы, но и поэзия.

Наталья Батракова, писатель:

Стихи у меня возникают параллельно, когда я пишу романы. Потому что я настолько погружаюсь в эту историю, я ее проживаю, проживаю, и уже где-то даже думаю иногда стихотворными строками. Последний мой сборник - «Экстрасистолы любви». Я наконец-то исполнила давнюю свою мечту - сделать аудио вариант одной из своих книг.