Прямой эфир

Солисты Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича в студии программы «Утро» на СТВ

02 марта 2015 08:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сколько человек в полном составе хора имени Цитовича?

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор:
132. Большинство из них поют, меньшая часть - танцует, а ещё менее - играют. Самая большая группа - это хоровая. Все музыканты с отличными голосами, закончившие музыкальную академию.

Михаил Павлович, как удается руководить таким большим коллективом?

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор:
Достаточно просто - это люди единомышленники. Люди, знающие, зачем они пришли. Люди, знающие свою профессию. Это те люди, которые работают за свою профессию. Именно эта устремленность дает возможность понимать друг друга. Главное – донести и выполнить главную задачу.  

Хор им.Цитовича существует уже 63 года. Есть ли точки на карте, где коллектив ещё не был?

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор:
Есть. Но их осталось не так много. Мы не были в Австралии и Америке. Бывший Советский Союз мы проехали весь. Доезжали пару раз до Китая и Кореи.

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Дмитрий Гвоздик # Михаил Дриневский

Другие новости рубрики

Все новости
Светлана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в программе «УТРО»
02 марта 2015 07:28

Светлана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в программе «УТРО»

Панки с синдромом Дауна представят Финляндию на Евровидении-2015
01 марта 2015 13:51

Панки с синдромом Дауна представят Финляндию на Евровидении-2015

Голая женщина с младенцем на руках шокировала посетителей немецкого музея
26 февраля 2015 16:09

Голая женщина с младенцем на руках шокировала посетителей немецкого музея