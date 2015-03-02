Солисты Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г.И.Цитовича в студии программы «Утро» на СТВ

Сколько человек в полном составе хора имени Цитовича?

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор:

132. Большинство из них поют, меньшая часть - танцует, а ещё менее - играют. Самая большая группа - это хоровая. Все музыканты с отличными голосами, закончившие музыкальную академию.

Михаил Павлович, как удается руководить таким большим коллективом?

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор:

Достаточно просто - это люди единомышленники. Люди, знающие, зачем они пришли. Люди, знающие свою профессию. Это те люди, которые работают за свою профессию. Именно эта устремленность дает возможность понимать друг друга. Главное – донести и выполнить главную задачу.

Хор им.Цитовича существует уже 63 года. Есть ли точки на карте, где коллектив ещё не был?

Михаил Дриневский, народный артист Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь, профессор:

Есть. Но их осталось не так много. Мы не были в Австралии и Америке. Бывший Советский Союз мы проехали весь. Доезжали пару раз до Китая и Кореи.