Светлана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в программе «УТРО»

Как случилось так, что Вы стали кассиром в театре?
Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Всё в нашей жизни происходит случайно. Я очень люблю театр. Кассир должен разбираться в репертуаре театра. Очень важно умение общаться с людьми. Где-то даже быть психологом.
С кассиром в театре всегда можно поговорить, спросить совет...
Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Конечно, это в первую очередь. Где удобно сидеть? Что лучше – опера или балет? Часто люди интересуются не самой постановкой, а исполнителем. Уточняют, где и в каком спектакле он будет.
Вы сами любите пойти посмотреть на постановку, или всё же для Вас интереснее репетиции?
Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я хожу на все премьеры. Это что-то божественное! Приятная атмосфера создается в театре - все радостные, это ощущение праздника.
Можно ли назвать наших белорусов заядлыми театралами?
Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Да. Молодёжь начинает ходить. Многих людей, которые являются нашими постоянными зрителями мы знаем в лицо. И не только то, на какие спектакли они ходят, а даже места, где они сидят.