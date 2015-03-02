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Светлана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь в программе «УТРО»

02 марта 2015 07:28
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Как случилось так, что Вы стали кассиром в театре? 

Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Всё в нашей жизни происходит случайно. Я очень люблю театр. Кассир должен разбираться в репертуаре театра. Очень важно умение общаться с людьми. Где-то даже быть психологом.

С кассиром в театре всегда можно поговорить, спросить совет...

Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Конечно, это в первую очередь. Где удобно сидеть? Что лучше – опера или балет? Часто люди интересуются не самой постановкой, а исполнителем. Уточняют, где и в каком спектакле он будет.

Вы сами любите пойти посмотреть на постановку, или всё же для Вас интереснее репетиции?

Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Я хожу на все премьеры. Это что-то божественное! Приятная атмосфера создается в театре - все радостные, это ощущение праздника.

Можно ли назвать наших белорусов заядлыми театралами?

Светалана Апсит, кассир Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Да. Молодёжь начинает ходить. Многих людей, которые являются нашими постоянными зрителями мы знаем в лицо. И не только то, на какие спектакли они ходят, а даже места, где они сидят.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Светлана Апсит

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