Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»

Новости Беларуси. Со словами и без слов: комедия «Женитьба» даст старт седьмому Международному форуму театрального искусства «ТЕАРТ», который 27 сентября откроется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вторая работа режиссера Сергея Землянского в безмолвном стиле. Постановку уже успел оценить латвийский зритель. А скучать на этом фестивале белорусским театралам не придется. В 2017 году актеры представят на сцене 19 постановок различных жанров и форм из 8 стран мира.

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:

Сейчас театр впитывает в себя очень много разных видов искусства. Многие авторы работают в разных жанрах искусства – как в театре, как в хореографии, как в режиссуре. Нельзя отрицать, что русскоязычные спектакли или хореография большим спросом пользуются у зрителя, чем спектакли на иностранном языке, к сожалению.