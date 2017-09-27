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Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»

27 сентября 2017 07:16
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Новости Беларуси. Со словами и без слов: комедия «Женитьба» даст старт седьмому Международному форуму театрального искусства «ТЕАРТ», который 27 сентября откроется в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вторая работа режиссера Сергея Землянского в безмолвном стиле.

Постановку уже успел оценить латвийский зритель. А скучать на этом фестивале белорусским театралам не придется. В 2017 году актеры представят на сцене 19 постановок различных жанров и форм из 8 стран мира.

Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»-1

Анжелика Крашевская, директор Международного форума театрального искусства «ТЕАРТ»:
Сейчас театр впитывает в себя очень много разных видов искусства. Многие авторы работают в разных жанрах искусства – как в театре, как в хореографии, как в режиссуре. Нельзя отрицать, что русскоязычные спектакли или хореография большим спросом пользуются у зрителя, чем спектакли на иностранном языке, к сожалению.

Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме: 27 сентября в Минске открывается «ТЕАРТ»-4

Александр Марченко, руководитель Центра белорусской драматургии:
Белорусская драматургия сегодня в очень хорошей форме. И, более того, она вышла за пределы Беларуси и является как раз  тем продуктом, по которому нас узнают и в Европе, и в странах СНГ и даже в более далеком зарубежье, например, в странах Латинской Америки.

Продлится фестиваль до середины октября.

Традиционно международный форум пользуется популярностью у минчан и гостей столицы. Все билеты на спектакли уже распроданы.

# Культура # Театр # Фотофакт # Александр Марченко # Анжелика Крашевская # ТЕАРТ в Минске

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