Купалье в ноябре. Участники детского «Евровидения» познакомились с белорусскими песнями и танцами

Новости Беларуси. Большая евронеделя продолжается в белорусской столице. На сцене «Минск-Арены» нон-стоп идут репетиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня у участников второй прогон. Впервые они шлифуют свои номера в концертных костюмах. Чтобы телевизионная картинка была идеальной, юные звезды проводят на сцене по 40 минут.

Открытие детского «Евровидения-2018» в Минске. Показываем, как это было

В это время проверяется звук, свет, работа камер. В насыщенном графике участников также пресс-конференции и съемки визиток – в виртуальной реальности они будут переноситься в разные уголки Беларуси.