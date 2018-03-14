«Беларусьфильм» и Национальная библиотека презентовали цикл мультфильмов о гербах 36 городов Беларуси
На днях киностудия «Беларусьфильм» совместно с Национальной библиотекой Беларуси презентовали цикл анимационных фильмов «Аповесць мінулых гадоў» об истории возникновения гербов белорусских городов. Мультфильмы стали отличным подарком белорусам в Год малой родины.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, мультипликатор, режиссёр, автор идеи и руководитель проекта «Аповесць мінулых гадоў» – Игорь Волчек и члены творческого коллектива, режиссеры анимационного кино – Александр Ленкин и Татьяна Кублицкая.
Как прошла презентация в Национальной библиотеке? Способна ли аудитория 6+ воспринять такое обилие исторического материала?
Подробности – в видеоматериале.