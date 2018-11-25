Прямой эфир

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами

25 ноября 2018 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь во второй раз принимает детское «Евровидение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конкурс проходит в «Минск-Арене», и наш корреспондент Яна Шипко вышла на прямую связь со студией телеканала, чтобы рассказать, что происходит на площадке и за кулисами.

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами-1

Яна Шипко, СТВ:
Прямо сейчас за это дверью гудит 15-тысячная «Минск-Арена». К сожалению, пресса не может работать в зале – таковы правила Европейского вещательного союза. Но по эту сторону сцены совершенно особенная атмосфера.

Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами-4

За моей спиной международный пресс-центр, где работают журналисты и в режиме онлайн передают новости о том, как идет финал, в разные уголки мира.

Подробности в видеоматериале.

# Культура # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ
25 ноября 2018 17:22

Первый увиденный снег, день рождения, встреча с Президентом. Хроника детского «Евровидения» – в репортаже СТВ

Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый
25 ноября 2018 17:21

Детское «Евровидение-2018». Победила Роксана Венгель из Польши, белорус – одиннадцатый

Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске
25 ноября 2018 11:33

Финал детского «Евровидения-2018» пройдёт сегодня в Минске