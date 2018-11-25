Финал детского «Евровидения-2018». Показываем, что происходит за кулисами

Новости Беларуси. Беларусь во второй раз принимает детское «Евровидение», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конкурс проходит в «Минск-Арене», и наш корреспондент Яна Шипко вышла на прямую связь со студией телеканала, чтобы рассказать, что происходит на площадке и за кулисами.

Яна Шипко, СТВ:

Прямо сейчас за это дверью гудит 15-тысячная «Минск-Арена». К сожалению, пресса не может работать в зале – таковы правила Европейского вещательного союза. Но по эту сторону сцены совершенно особенная атмосфера.