Беларусь прощается с Сергеем Кортесом: соболезнования близким направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Две невосполнимые потери для мира искусства. В один день с великим актером Ростиславом Янковским ушел из жизни народный артист, бывший руководитель белорусской оперы Сергей Кортес. Свои соболезнования родным, близким и коллегам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Имя композитора Сергея Кортеса навсегда вписано в историю. Еще при жизни его признали классиком белорусской музыки. Автор многих великих произведений, именно благодаря ему весь мир узнал о белорусской опере. Его знаменитые «Джордано Бруно», «Мамаша Кураж» срывали овации в театрах многих европейских столиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Петров, народный артист Беларуси, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Директор, который принял меня в театр, который поверил в меня. Вклад его в музыкальную культуру страны существенен. Конечно, его произведения будут петься. Из театра он уже ушел, но театр никогда не забывал его.

Тамара Глаголева, заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Расцвет моей творческой деятельности пришелся как раз на период, когда Сергей Альбертович возглавил наш театр. И я как и многие молодые певцы постоянно ощущала его заботу, поддержку. В моей памяти Сергей Альбертович навсегда останется радостным, веселым, юморным, глубоко любящим жизнь и театр как одно из проявлений этой жизни, и всех тех, кто делал этот театр.