Художник по куклам Анастасия Адамович – о своих работах, вдохновении и любимых местах в Минске

Она обожает лето снаружи и лето внутри, слушает группу «Пикник», вдохновляется сказками и фантастикой Тима Бертона, а ее любимое время – будущее. Минчанка Анастасия Адамович создает волшебный мир кукол. Ангелы заглядывают нам в душу своими пронзительными глазами, харизматичные, мудрые и задорные Бабушки Ягуси собирают в лесу корешки да знания о мире. Эти куклы от имени своей хозяйки передают нам добрые эмоции. С ними мы мечтаем, вдохновляемся, возвращаемся в детство и одновременно в будущее, и даже узнаем своих родных.

Анастасия Адамович, художник по куклам:

Кукол я люблю с детства, все детство одевала Барби и других кукол. Эта у меня получилась такая суровая бабушка, которая курит трубку. Название взято из известной песни, поэтому что-то такое есть. Это какая-то бабушка с опытом. Тем не менее она следит за собой, у нее маникюр, педикюр.

В старших классах, когда у нас пошла натура, я заметила, что когда приходит натурщик или натурщица в возрасте, гораздо интереснее прорисовывать складочки, морщинки, лучше видна сама анатомия (это немножечко упрощает). С другой стороны, просто интересно, потому что у людей больше характера.

Анастасия Адамович работает с полимерной глиной, любит детали и кропотливо лепит черты лица. Художник, искусствовед, историк моды. От башмачков до шляпок – все вручную. Настя в шутку признается, что работает и иллюстратором, и парикмахером, и дизайнером, и визажистом – все умения можно воплотить в кукле.

Вот только характер и поведение куклам не задашь. В этом тонком деле нужно быть дипломатом и уметь находить с ними диалог. Так, собиратель сказок диктовал свои условия целые полгода, а в июле отправится на выставку в галерею Савицкого.

Анастасия Адамович, художник по куклам:

Его задача – путешествовать по разным странам или, может, даже мирам для того, чтобы записывать существующие сказки, чтобы потом мы их читали нашим детям. Он из середины XIX века. Отсюда костюм. Будет привязан к чемодану обычный походный чайник, а внутри – он умудрился словить луну.

В кукле столько этапов, что я постоянно переключаюсь, это меня подстегивает. Когда ты видишь, что получилось что-то очень хорошо, ты испытываешь большое удовлетворение от проделанной работы. Это может быть хорошо слепленная щечка или отлично сшитый сапожок.

Минск для Анастасии Адамович – город родной и самый уютный. Здесь прошло ее детство, здесь началось творчество. Вместе отправляемся на экскурсию по любимым местам.

Анастасия Адамович, художник по куклам:

Вот об эту брусчатку во времена моей учебы в школе неоднократно ломались каблуки, потому что хотелось уже быть красивой, но, к сожалению, брусчатка не позволяла.

Сказочное Троицкое предместье для художника по куклам стало родным домом. Девять лет Настя ходила по этой брусчатке в школу и обратно. В этих кафе вместе с подружками пила кофе по-турецки и беседовала о своем. Нет практически ни одной крыши трогательных домиков Троицкого, которые бы не запечатлела Настя на пленэрах в художественной школе.

Анастасия Адамович, художник по куклам:

Квинтэссенцией моего ангельского искусства на сегодняшний момент является кукла на колонне, которая символизирует крылатую какую-то женщину. Это что-то из нашего мира фантазий, что-то из наших мечтаний.

Атмосферные и неспешные, с краснокирпичными домами. Улицы Обойная и Раковская навсегда в памяти как колоритный уютный квартал, приют художников. Здесь, на Обойной, 7, Анастасия когда-то училась в 26-й художественной школе, сейчас это здание принадлежит БГУ. Облик улицы сегодня совсем иной, от мастерских не осталось и следа. Но до сих пор здесь пахнет свежими булочками местного хлебозавода.

На месте этого заведения на улице Раковской раньше находилось любимое кафе из Настиного детства под названием «Дубравушка», здесь можно было купить вкусные глазированные сырки, правда, всего два на руки, приходилось несколько раз постоять в очереди с одноклассниками.

Есть на Раковской и любимый дворик, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Анастасия Адамович, художник по куклам:

Здесь приятно присутствие конкретно этого домика, в котором мансарды все еще отданы под мастерские творческим людям. Здесь как в старые добрые времена мастерские художников. Здесь просто приятно даже гулять, потому что визуально наблюдать эту лепнину на окнах, здания, которым почти 100 лет. Она напоминает тот старый Минск, когда еще не было так много машин, тихий, красивый, уютный, творческий, европейский.

В последнее время в Минске участились выставки авторской куклы, люди уже больше знакомы с этим понятием. И, конечно же, мастеров становится больше хороших, талантливых.

Всегда можно сделать глаза еще более лучистыми, а Ягусю – еще веселее. Лучшая кукла – впереди, любимое дело стимулирует художника на постоянный поиск и развитие.

Анастасия Адамович мечтает поучаствовать в оформлении витрин в любимой столице, а также в создании трехмерного мультфильма с авторскими куклами. У такой талантливой минчанки все получится.