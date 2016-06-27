Селфи в стенах музея: необычная акция стартовала в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте для любителей истории и искусства объявили необычный конкурс: сделать селфи прямо в стенах музея. Таким оригинальным способом организаторы акции собираются привлечь в культурные места города как можно больше молодежи. Хотя возрастных ограничений нет. Впрочем, как и в выборе экспоната для фото. В распоряжении участников конкурса-селфи выставки и экспозиции всего Бреста.

Жанна Обламская, заведующий научно-методическим отделом Брестского областного краеведческого музея:

У нас с удовольствием фотографируются в купе начала 20-го века, телефонной будке польского времени, которая стоит в нашей экспозиции, около различных красивых картин, экспонатов таких уникальных, на фоне Ружанского дворца.

А тем временем в Национальном художественном 27 июня продолжится символическое прощание с купюрой в тысячу рублей. Именно на ней изображен фасад храма искусства. Подобная акция уже прошла накануне. Однако желающих так много, что музей решил продлить момент расставания перед деноминацией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все посетители музея смогут насладиться шедеврами творчества, заплатив за вход всего тысячу. Кроме традиционной экскурсии, зрителей ждет немало увлекательных занятий.