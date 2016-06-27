«Тут важен не результат, а процесс»: минчанка Мария Рудаковская меняет облик Осмоловки

Всего за один день в районе легендарной Осмоловки родился новый столичный шедевр. Идея талантливого художника, дизайнера и архитектора Марии Рудаковской. На «ты» с творчеством и креативом она с самого детства. А проекты с ее участием, такие как «Мартовские коты» и «Птица года – Сова» для «Аховы птушак Бацькаушчыны» хороши знакомы всем минчанам.

Мария Рудаковская, художник, архитектор:

Это не только искусство, но и смысл. Если работа заставляет задуматься хотя бы одного проходящего мимо человека, то это уже отчасти успех. Тоже спорный вопрос, что называть стрит-артом, что нет. Мне кажется, такой проект на грани социального искусства. По сути, тут важен, скорее, не результат, а именно сам процесс.

Маша решила принять участие в первом в шоу-проекте «Город» и сделать жителей немного счастливее. Столичные власти неоднократно заявляли, что район Осмоловка должен быть перестроен в соответствии с современной структурой города. Однако они и не исключают придания Осмоловке статуса исторической ценности, который позволит сохранить послевоенный квартал в центре города без изменений.

Среди множества однотипных панельных многоэтажек растет одно-единственное дерево, которое надо хранить, беречь и поливать. Его ветки усыпаны милыми старинными двухэтажками, которые олицетворяют свою эпоху, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мария Рудаковская, художник, архитектор:

Я вообще люблю места старые, которые наполнены своим духом. Нравится в районе парка Горького, где улица Пулихова. Когда я побыла в Осмоловке, мне здесь очень понравилось. Хотелось отобразить именно дух этого района. Я наносила контуры рисунка просто черным цветом, потом совместно с жителями раскрашивали их. Я им разрешала что-то импровизировать, окон они нарисовали намного больше, чем было на эскизах. Потом я его еще сама дорабатывала. Продолжение следует.

Так, еще на стене тепплопункта появится лестница, будут закрашены голубым цветом руки, которые держат своеобразный стеклянный колпак – это метафора из «Маленького принца». На боковой стороне и сзади вырастут символичные двухэтажки с балкончиками.

Маша признается, что Минску не хватает ярких красок и ее очень радует, что наша столица благодаря таким фестивалям, как «Урбан мифы» и «Улица Бразил», постепенно приобщается к европейскому стрит-арт движению.

Мария Рудаковская, художник, архитектор:

Много чего нравится из зарубежного стрит-арта. Я даже не знаю всех авторов, которые нравятся. Но каким бы ни был популярным все-таки Бэнкси, помимо того, что он художник, он личность. Может быть, каждому участнику хочется устроить свой фестиваль. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что либо ты органризовываешь, либо рисуешь. Все равно хочется что-то свое сделать.