Прямой эфир

Беларусь примет участие в международной благотворительной акции: знаменитые белорусы раскрасят традиционные японские куклы

27 февраля 2017 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь  присоединяется к международному благотворительному проекту японского дизайнера Кензо. Акция была придумана всемирно известным японцем с целью поддержки и быстрейшего восстановления родной страны после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

Знаменитые художники и дизайнеры планеты раскрашивают традиционные японские куклы Окиагари-кобоши. Каждый – в свойственной ему индивидуальной манере, со своим посылом и искренним пожеланием. А средства, вырученные с  их продажи, идут на помощь жертвам аварий на атомных электростанциях. Очередная такая выставка японской игрушки откроется 11 марта в Киеве.

В этом году в этой международной акции принимает участие и Беларусь.  Состав белорусского десанта на международном благотворительном проекте самый разнообразный – это и любимые исполнители, и признанные дизайнеры, и талантливые художники, и ведущие телеканала СТВ.  Хотите посмотреть, как разрисовали свои комоши телеведущий СТВ Егор Хрусталёв и белорусский художник – Андрей Смоляк?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Егор Хрусталёв, телеведущий СТВ, Андрей Смоляк, художник, член Союза художников Республики Беларусь, почётный академик Европейской академии искусств.

# Культура # Андрей Смоляк # Фотофакт # Егор Хрусталев # живопись

Другие новости рубрики

Все новости
«Они играют эмоцию и фонетику»: в гимназии № 50 Минска ставят спектакли и мюзиклы на английском языке
27 февраля 2017 06:35

«Они играют эмоцию и фонетику»: в гимназии № 50 Минска ставят спектакли и мюзиклы на английском языке

Мастер-кукольник Ирина Рожко – о проекте «Госпожа кукла» и магической силе этих произведений искусства
27 февраля 2017 06:34

Мастер-кукольник Ирина Рожко – о проекте «Госпожа кукла» и магической силе этих произведений искусства

Выставку о династии Радзивиллов 27 февраля в Минске представит лично потомок знатного рода
27 февраля 2017 06:11

Выставку о династии Радзивиллов 27 февраля в Минске представит лично потомок знатного рода