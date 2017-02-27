Мастер-кукольник Ирина Рожко – о проекте «Госпожа кукла» и магической силе этих произведений искусства

Сегодня авторскую куклу смело можно назвать произведением искусства. А некоторые из этих хрупких фарфоровых созданий живут веками, демонстрируя историческое и культурное наследие многих стран. В рамках выставочного проекта «Госпожа кукла» реставратор и коллекционер Алла Топоркова представила коллекцию из 60 антикварных кукол, сообщили в программе «Большой завтрак».

Ирина Рожко, мастер-кукольник:

Очень интересная кукла американская, это начало XX века, 30-е годы. Это будуарная кукла. Тогда они были очень модными, популярными, стоили недорого. В кризисное время (30-е годы) фабрики переключились на производство таких кукол. Специально она не реставрируется. Она законсервирована, чтобы не разрушалась дальше. Она часто участвует в фотосессиях.

Основную часть коллекции составляют куклы XIX века – восковые, тканевые, из папье-маше и металла. В позапрошлом веке ведущими производителями богатой кукольной индустрии были немецкие и французские фабрики. Большинство кукол попали в коллекцию Аллы Топорковой в крайне плачевном состоянии, ведь они пережили войны и не одно поколение владельцев. Реанимировать приходилось не только фарфоровые лица, но и наряды.

Ирина Рожко, мастер-кукольник:

Кукла – она же человек. По сути дела, она – наше отражение, наша проекция. Особенно когда кукла делается по какому-то поводу, как жрецы Вуду делают. Кстати, часто куклами они лечили людей. Но мы-то с вами знаем только негативное явление у африканцев.

Антикварные куклы обладают особой притягательностью, ими нельзя не восхищаться, хотя некоторые человеческие копии даже пугают. Несмотря на то, что куклы часто становятся героинями фильмов ужасов и жутких городских легенд, мастер-кукольник и автор лекции «Магия кукол» Ирина Рожко уверяет, что сама по себе кукла – это всего лишь вместилище энергии. А злом или добром ее заряжает сам владелец. Например, в Викторианскую эпоху широко распространились импрессионизм, декаданс и культ смерти. Течения культа Вуду и других народов проникали в Европу, искажались, и очень часто кукла становилась вместилищем зла.

Ирина Рожко, мастер-кукольник:

В славянской культуре немножко другой посыл: куклы становятся, наоборот, оберегом. Они делаются по поводу рождения ребенка, свадьбы, каких-то событий очень важных и являются возрастными посвящениями. И кукол делают только девочки. Только женская энергия в этом должна быть

На стоимость антикварной куклы влияют имя автора, материал и эксклюзивность. Натуральные волосы, стеклянные глаза, голова из металла и кожаные ножки реставраторы стремятся сохранить до последнего. А вот обветшалую одежду нередко перешивают.

Самая дорогая госпожа кукла в коллекции Аллы Топорковой стоит 1500 долларов. Присутствуют здесь и две русские куклы, что стало большой удачей, ведь совсем мало предметов роскоши выжили в революционной России. Всегда красивые, загадочные, улыбчивые и молчаливые. Сразу всеми качествами идеальной женщины обладает, пожалуй, только кукла.