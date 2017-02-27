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Выставку о династии Радзивиллов 27 февраля в Минске представит лично потомок знатного рода

27 февраля 2017 06:11
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Новости Беларуси. Князь Радзивилл в Минске. 27 февраля потомок знатного рода лично представит в Национальном художественном музее выставку о своей большой династии. В экспозиции – живописные и графические портреты, миниатюры, медали. Многое публика увидит впервые. Экспонаты размещены в хронологическом порядке, учтены и родственные связи княжеского рода.

Помимо собраний самого князя Матея Николая Радзивилла уже 27 февраля экспозицию пополнят и документы из Национального архива, редкие старопечатные книги и фотоальбом, посвященный охоте из Национальной библиотеки, а также серия радзивиловских портретов из нашего Художественного музея.

Продлится выставка до 16 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки в Минске

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