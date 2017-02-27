«Они играют эмоцию и фонетику»: в гимназии № 50 Минска ставят спектакли и мюзиклы на английском языке

Переоценить значение иностранного языка сегодня сложно. Но вот чтобы изучение его было эффективным, одной старательности учеников мало. Наталья Евгеньевна сумела связать учебу и театр. Уже много лет она с учениками ставит спектакли на английском языке. Не только по произведениям классиков, но и собственного сочинения.

Наталья Бестолкова, учитель английского языка гимназии № 50 г. Минска:

Они играют и эмоцию, они играют и фонетику, они играют и свое собственное видение своей роли. И потом, вы знаете, они живут на сцене, они этим живут. Для них репетиции и существование на сцене – это способ ярко выплеснуть себя и чему-то научиться. И еще быть вместе.

Сегодня Наталья Евгеньевна вместе с учениками ставит спектакль-мюзикл по мотивам рассказа американского писателя О’Генри «Русские соболя». Сценарий интерпретировали, добавили кое-что от себя. Участие приняли 6-е, 8-е и даже 2-е классы. Не могут забыть родную гимназию и выпускники, они также участвуют в постановке.

Степан Затолока, ученик 8-го класса гимназии № 50 г. Минска:

Я главный герой. Я играю Малыша Бредди. Я член банды «Дымовая труба». А она – главная героиня. И она, соответственно, играет мою девушку.

История любви, тщеславия, самопожертвования и исправления во имя той же любви. Практическая подготовка к спектаклю шла две недели, а моральная – сразу после того, как отыграли предыдущий спектакль. На репетициях своя химия.

Иван Петров, ученик 8-го класса гимназии № 50 г. Минска:

Конечно там и усталость, и смех, и ссоры. Но это сближает нас с учителем. Не только с учителем, но и между одноклассниками. И теперь можно сказать, что мы как члены одной большой семьи.

Валерия Пехота, ученица 8-го класса гимназии № 50 г. Минска:

И наша учительница нас очень поддерживает. И вот этот спектакль помог мне преодолеть страх сцены.

Проводить спектакли в гимназии стало доброй традицией. Если раньше вопрос стоял «будет ли новый спектакль», то теперь задаются вопросом «когда новый спектакль». Дети активно участвуют в написании сценариев, постановке танцев и песен, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Татьяна Федорович, ученица 8-го класса гимназии № 50 г. Минска:

Это идет даже на логику, влияет человека, на его образ мышления. Это помогает ему развивать себя. И вот эти спектакли помогают быть более уверенными в себе, чтобы потом мы могли уже выражать свою точку зрения более четко, ясно не только на русском, на английском даже.

Спектакли на иностранном языке в школах и гимназиях не такая уж диковинка, но не каждый может похвастаться таким качеством и слаженностью. А главное – таким ошеломительным результатом.