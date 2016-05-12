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Беларусь не вышла в финал "Евровидения-2016"

12 мая 2016 23:51
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Новости Беларуси. Белорус IVAN выступил 12 мая в Стокгольме во втором полуфинале конкурса. Всего в шоу в четверг участвовали представители 18 стран.

По итогам голосования жюри и зрителей, в финальную «десятку» прошли Латвия, Австралия, Украина, Грузия, Болгария, Сербия, Польша, Израиль, Литва и Бельгия.

Победитель конкурса станет известен в ночь с 14 на 15 мая в ходе финального шоу. В нём примут участие вокалисты из 26 стран: прошедшие отбор первого полуфинала, представители государств-учредителей «Евровидения», а также Швеции, участник от которой выиграл песенное состязание в прошлом году.

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# Культура # Евровидение 2016

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