Прямой эфир

«Мельница моды» стартовала в Минске

12 мая 2016 21:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около сотни коллекций и восемь номинаций. В Минске стартовала юбилейная 25-ая Мельница моды.

Свой дизайнерский взгляд в этом году представят молодые, но уже очень известные белорусские кутюрье. Лучших мастеров определят эксперты из Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причем, оценят не только работу самих дизайнеров, но и моделей, фотографов, а также стилистов. К слову, модные показы будут проходить на сцене столичного Дворца спорта в течение двух дней.

# Культура # Мода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Настасья Самбурская об отношениях с IVAN: «Хочется всё время проводить друг с другом»
12 мая 2016 14:11

Настасья Самбурская об отношениях с IVAN: «Хочется всё время проводить друг с другом»

Белорусские спортсмены выбрали лучшие детские рисунки на спортивную тему
12 мая 2016 10:52

Белорусские спортсмены выбрали лучшие детские рисунки на спортивную тему

Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева
12 мая 2016 09:10

Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева