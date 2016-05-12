«Мельница моды» стартовала в Минске

Новости Беларуси. Около сотни коллекций и восемь номинаций. В Минске стартовала юбилейная 25-ая Мельница моды.

Свой дизайнерский взгляд в этом году представят молодые, но уже очень известные белорусские кутюрье. Лучших мастеров определят эксперты из Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причем, оценят не только работу самих дизайнеров, но и моделей, фотографов, а также стилистов. К слову, модные показы будут проходить на сцене столичного Дворца спорта в течение двух дней.