Настасья Самбурская об отношениях с IVAN: «Хочется всё время проводить друг с другом»

В программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым – актриса Настасья Самбурская.

Настасья, добрый вечер! Большое спасибо, что согласились на эту беседу. Я хотел у вас спросить прежде всего: знаете, у вас, конечно, большое количество поклонников, благодаря телевизионному сериалу, но колоссальная армия тех, кто следит за тем, что происходит в вашей Интернет-жизни. У вас есть образы, в которых вы отвечаете всем своим обидчикам. Но почему вы им отвечаете? Почему вы не пропускаете это мимо ушей, как говорится?

Настасья Самбурская, актриса театра и кино:

Ну, вот я такой человек - я не могу оставаться безучастной. Я - за справедливость. И, когда меня начинают несправедливо обижать и оскорблять, и, помимо меня, ещё каких-то людей, возможно близких - меня, вообще, тупость людская очень раздражает. Приходится - это своего рода, ну, на кого-то, возможно повлияет. Это, может быть, воспитание - не воспитание, но я блокирую всех, кто выражается. И даю ответочки вот такого рода. Потому что мне не нравится, что у нас общество какое-то неправильное стало, что у нас дети себе позволяют какие-то вещи, просто в моём детстве не было Интернета. Допустим, бежит какая-нибудь Вика, я этой Вике скажу: «Дура ты, Вика». Эта Вика потом придёт либо с мамой, либо сама эта Вика возьмёт и мне по шеям-то настучит. А у нас сейчас все привыкли, что такая какая-то безнаказанность. Вот они ходят, и вот даже иногда вот открываешь анкеты тех людей, которые тебе пишут гадость, а там восьмилетние дети. И вот они уже, восьмилетние дети, они взрослым - я уже взрослый человек, мне не 15 лет, я не студентка.

Настасья, ну вот не казалось ли вам, что вот, что происходит обсуждение в Интернете - это, всё-таки, формально, какой-то отголосок того, как раньше бабушки на лавочках оговаривали или вот такая обычная история всех сплетниц. Просто сейчас Интернет дал возможность как-то это выплёскивать и возвращать вам инкогнито. А вы на это реагируете.

Настасья Самбурская:

Опять же, у меня Инстаграм - он состоит из этих ответов очень часто. Очень часто какие-то провокации, то есть, я вот специально что-то делаю, потому что я знаю, что сейчас начнётся кипиш. Сейчас все начнут живо обсуждать какие-то вещи. И, то есть, в принципе, если бы не было вот этого, опять же, большого количества - как это назвать даже, чтобы не грубым словом…То, возможно, не было бы моего Инстаграма.

Слушайте, а как вы придумали вот этот образ этой то ли бабушки, то ли ещё какой-то…

Настасья Самбурская:

Кузьминичны? Это, вообще, мне просто попросили, дали крем и вот попросили что-то придумать, как-то преподнести людям этот крем. И просто первое, что мне пришло в голову: у меня валялся дома парик. Причём я даже не называла её Кузьминичной, наоборот, почему у неё имя такое родилось. Ролик был такой: «Кузьминична с 5-го подъезда от дряблости моей кожи посоветовала мне крем такой-то». Потом, значит, идёт там выключение и потом, значит, следующий кадр - там заляпаны очки и пол-лица заляпано этим кремом. А дальше фраза: «Ой, так ж это - это ж для…» И следующая потом: «И бальзам для губ». И, короче, вот так вот она родилась. Я просто прислала, показала и это всем понравилось, этот ролик. И потом её стали Кузьминичной называть.

И теперь вот вы таким образом используете для своего там, я не знаю, образа, для ответов в Инстаграме.

Настасья Самбурская:

И для ответов в Инстаграме, и вот даже было шоу «Без страховки». И вот там у меня Кузьминична, образ Кузьминичны мне пригодился.

Ну вот, давайте тогда о спортивной стороне вашей жизни. «Без страховки» - это удивительная история, но это, всё-таки, страшно?

Настасья Самбурская:

Нет, это вообще не страшно. Это вообще не страшно, страшно было, когда была травма. Вот, когда я уже всё - я сейчас уже не принимаю участия достаточно давно - у меня в ноябре была травма. Вот страшнее этого ничего не было в моей жизни. И то, я уверена, что сейчас пройдёт время ещё какое-то, год-два, и я уже забуду об этом. Но постоянно нога о себе напоминает, но это, правда, не страшно, потому что это настолько… Я просто боюсь давать интервью, потому что я какие-то слова уже…

Ну я же уже не перефразирую, как скажете, так и будет.

Настасья Самбурская:

В общем, удовольствие от того, когда у тебя получается, оно абсолютно затмевает все какие-то опасения.

У вас спортивное детство какое-то?

Настасья Самбурская:

Абсолютно неспортивное. Какое-то время ходила на лёгкую атлетику, пока…У меня не было обуви. Пока у меня были какие-то туфли, в которых ещё можно было бегать, они были на плоской подошве, я в них бегала. Потом что-то мне в них стало не очень удобно, то ли нога подросла, то ли ещё что и просто стало неудобно бегать в туфлях. А кроссовок у меня не было. И вот весь мой спорт.

Ну, ещё одна сторона, которую совершенно точно знают все ваши поклонники, которые следят за вами в Интернете, вы в фантастической спортивной форме. Более того, как это сказать, вы пропагандист и поклонник - это, наверное, не тяжёлая атлетика, это атлетика? Бодибилдинг?

Настасья Самбурская:

Да это - фитнес!

Ну вы же железяки поднимаете?

Настасья Самбурская:

Ну, я поднимаю железяки. Потому что мне нравится поднимать железяки. Я никого не заставляю делать то же самое. Я призываю, чтобы люди, потому что я сама знаю, что это такое, когда ты ведёшь неправильный…

Почему вам не нравится танцевать, как всем?

Настасья Самбурская:

Я потому что уже наплясалась, я потому что знаю, что это в итоге ни к чему не приводит. Потому что я прошла все стадии - и по клубам шаталась. В итоге я просто знаю, что каждый человек придёт к тому, что ему надоест это всё. Ну, единицы остаются, которые там до 50 лет скачут в этих клубах, потом уже здоровье не позволяет. Но в итоге каждый придёт к тому, что начнёт в итоге беречь своё здоровье, рано или поздно. Просто лучше это начнётся рано. Лучше мой пример станет заразительным для детей и они не будут… Потому что вот даже в Москве я прохожу и у меня около подъезда сидят маленькие мальчики, которым там по 13 лет, сидят и пьют какое-то дешёвое пойло, которое даже там не пиво, которое просто разъедает их желудок.

Настасья, знаете, как бы есть такие виды спорта, которые так или иначе какие-то женственные. От йоги до…

Настасья Самбурская:

Я занималась йогой. Но просто у меня тело требует других нагрузок. Это моё конкретно тело. Я никого не призываю идти и поднимать 60-килограммовые штанги. Просто я попробовала, у меня получилось, мне понравилось. И мне нравится такого типа фигура. Мне нравится фигура, как у фитнес-бикинистов. Для меня это - идеал. Кому-то это может не нравиться, но я никому не навязываю. Тому, кому не нравится - пожалуйста, он может отписаться и дальше пить пиво по подъездам, шататься там, на дискотеки ходить - всё, что угодно делать. Я никого, как бы, за руку за собой не тащу.

Сколько раз в неделю вы занимаетесь?

Настасья Самбурская:

У меня по-разному получается, потому что у меня очень сложный график. У меня бывает, что я почти каждый день хожу, пока есть возможность. Потом начинаются съёмки и я не могу. Допустим, вот сегодня я уже была в зале, завтра и послезавтра я туда не пойду, потому что у меня съёмки с 9 утра до 9-10 вечера. А так - я всё свободное время этому посвящаю. Плюс ещё из-за того, что график непонятный, много ешь и я понимаю, что к хорошему это не приведёт. Потому что красивая фигура - в моём понимании красивая фигура - это ещё 80% успеха зависит от правильного питания. Если не питаться правильно, то этих успехов никто не увидит. Просто будет жир нарастать на теле, которое уже и так с мышцами и так немаленькое. И получается просто станешь здоровой. Надо, в общем, высушиться.

Вы предполагаете, что ваша карьера может повернуться в ту сторону, что вы станете какой-то актрисой экшн-фильмов как раз?

Настасья Самбурская:

Я и хочу. Я почему начала это делать - потому что в России нет накачанных артиство, либо есть какие-то там спортсменки, но они не артистки, они мёртвые - эмоций таких они не могут выдать. И, вообще, в принципе, это очень сложно. Я выбрала очень сложный путь и на нём у меня меньше всего конкурентов. И мало кто из девочек хочет так выглядеть, и мало кто из девочек хочет играть супергероев. Я хочу играть супергероинь, а девочки хотят - тургеневских барышень таких, пылких, воздушных. А я вот такая вот.

А вы хотите крушить?

Настасья Самбурская:

А я хочу крушить, ломать, да!

Если у всех мужчин-актёров, это уже такое общее место - сыграть Гамлета, у женщин - ну, не Джульетту, так… Но в вашей-то ситуации? Давайте-ка вспомним, какую героиню вы бы хотели сыграть?

Настасья Самбурская:

Я не хочу повторяться, я хочу, чтобы написали что-то новое, что-то интересное. Что для меня тоже будет интересно. Чтоб побегать, чтобы там какие-то были - ну вот я сейчас снялась в фильме, но для этого мне пришлось походить на вольную борьбу, я сидела на диете, сушилась, прямо сделала себе супертело. Фильм «Пятница». Но там очень небольшая совсем роль, мне бы хотелось, чтоб фильм был про меня, а там фильм не про меня.

Мы с вами мило беседуем за кулисами белорусской вечеринки и вы сидите рядом с молодым человеком, который будет представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение», с Сашей Ивановым. В любой паре кто-то любит сильнее…

Настасья Самбурская:

У нас пока одинаково.

Или по-другому: один любит, другой позволяет себя любить.

Настасья Самбурская:

Нет, у нас абсолютно взаимное чувство.

И никогда не бывает так, что абсолютно одинаково.

Настасья Самбурская:

Пока… Вы знаете, очень сложно… Во-первых, никто никогда и не станет на этот вопрос отвечать, скорее всего, честно. Все будут говорить - да у нас всё очень хорошо, замечательно. У нас такая ранняя стадия отношений, когда ещё невозможно друг от друга отлипнуть, когда хочется всё время проводить друг с другом. И абсолютно невозможно там определить - а кто любит кого больше.

Почему вы не боитесь об этом рассказывать? Ведь любовь любит тишину.

Настасья Самбурская:

Да, любовь любит тишину. Но, к сожалению, произошла неприятная ситуация: я была в Краснодаре и мне мой директор написал о том, что…Вернее, не написал, потом я уже приехала в Москву и узнала. Это он Саше написал, мой директор, брат по совместительству. Сашу взломали.

Кто-то стал с его сайта писать сообщения?

Настасья Самбурская:

Они не только стали писать сообщения, они вскрыли переписку, выдернули из контекста и всё выглядело так, что Саша просто решил мною воспользоваться, потому что я популярная дама, а ему, вроде как, надо «Евровидение» выигрывать. То есть, там всё было выдернуто из контекста и всё выглядело именно вот так. И слили информацию моего директору, что прямо вот в ближайшее какое-то количество времени эта информация будет обнародована. И чтобы это не выглядело, что я идиотка, которую обманули и что он какой-то там альфонс, мы просто взяли и опередили их. Взяли и рассказали. Пришлось. Да, неприятно, потому что Сашу невозможно - меня поливают постоянно, я уже более-менее как-то привыкла. Когда я читаю, что про него пишут, мне хочется прямо просто взять и вот так вот… Естественно, до этого дело не дойдёт, просто неприятно - люди, просто мне хочется, чтобы они как бы очнулись.

Кстати, я беседовал с Сашей, задавал ему такой же вопрос и поэтому не удивляйтесь. Вы можете припомнить, когда вы в последний раз плакали?

Настасья Самбурская:

Плакала? Сегодня, когда Саша вышел на сцену. У меня прямо накатились слёзы.

Ваши поклонники знают вашу роль в сериале «Универ», но никто не знает, что вы играете в театре.

Настасья Самбурская:

Помимо сериала «Универ», у меня есть ещё другие работы. Есть драматический сериал «Верни мою любовь», а в театре у меня три спектакля. В одном у меня драматическая роль, во втором - драмо-комедийная, а в третьем - совсем комедийная.

Вот объясните мне, пожалуйста, что происходит с девушками? Почему есть только единицы из барышень, которые не боятся и даже любят, и им даже нравится быть смешными. Потому что в большинстве случаев, все, конечно, мечтают быть только принцессами. В чём это отличие?

Настасья Самбурская:

Я не знаю, я такой родилась. Я не знаю, у меня вот так получилось, что у меня подвижная мимика и что я могу с этим сделать как бы? Не знаю, для меня это загадка. Потому что я не понимаю, что страшного в том, что ты вдруг будешь страшная, а потом - пошла, умылась, переделала грим и начала разговаривать нормальным голосом, стала опять нормальным человеком. То есть, по мне, в этом ничего нет. Это - разнообразие, это -здорово. А, когда ты всё время в одном амплуа красотки - ну, простите, это вот…

А вот у вас с Сашей кто кого больше смешит: вы его или он вас?

Настасья Самбурская:

Мне кажется, я его.

Настасья, большое спасибо вам за это интервью. Большое спасибо за то, что вы будете поддерживать нашего Сашу - для белорусов наш - во время этого «Евровидения». Всего вам самого доброго, берегите себя, улыбайтесь, не обращайте внимания ни на кого, кто хочет вас обидеть.