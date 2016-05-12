Белорусские спортсмены выбрали лучшие детские рисунки на спортивную тему

Новости Беларуси. В Беларуси подводят итоги конкурса детского рисунка «Подружись со спортом». Свои работы прислали более 300 тысяч юных художников. С помощью кистей и красок, карандашей и мела дети изобразили свое видение спорта. Сегодня на суд жюри были представлены работы уже 70 финалистов от каждой области и Минска. Именитые белорусские спортсмены выбрали две тройки сильнейших в двух возрастных группах. Призы и медали победители получат уже в конце мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инна Жукова, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года по художественной гимнастике:

Есть картины, которые хорошо нарисованы, техника рисунка очень интересная. Есть смысл, есть энергия. Очень сложно выбрать. Детей, которые участвовали в конкурсе, всех отметят. И у них будет стимул в следующем году тоже поучаствовать.

Надежда Скардино, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года по биатлону:

Некоторые рисунки вызывали такие положительные эмоции, что не могли их не выбрать. Были, может быть, рисунки, которые более правильно нарисованы, но я еще раз отмечу: каждый рисунок был замечательный. Очень приятно, что столько детей поучаствовали в этом конкурсе.