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О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру

03 июня 2018 16:55
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Новости Беларуси. Как раз безопасность, тотальное недоверие в мире, судьба телевидения и красные носки как часть образа. Об этом и не только Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру-1

К личности Владимир Владимировича относятся по-разному, но главное – это личность. И да, чего скрывать: мечта журналиста – взять интервью у одного из самых известных интервьюеров постсоветского пространства.

Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Владимирович, в последнее время складывается впечатление, может быть я ошибаюсь, что одни из самых известных интервьюеров постсоветского пространства чаще отвечают на вопросы, чем задают их. Это так или это иллюзия? Если так, то устраивает ли вас такое положение дел?

О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру-4

Владимир Познер, журналист, писатель:
У меня есть программа, которая выходит по понедельникам, я беру интервью, а не задаю вопросы. Правильно? Значит это продолжается. Я отвечаю, когда встречаюсь с таким человеком, как вы. Но мне не кажется, что я этим занят в большей степени, чем своей основной работой.

Юлия Огнева:
На прошлой неделе у нас в городе было достаточно крупное международное событие – это «Минский диалог». Эксперты рассуждали на тему безопасности как в Восточной Европе, так и в мире в целом. Многие говорили о том, что мир накануне Третьей мировой. Скажите, вы с этим согласны?

Владимир Познер:
Ситуация опасная. Она опасней, во-первых, потому что уровень недоверия очень велик. Когда уровень недоверия велик, тот или иной поступок, или случай истолковывается определенным образом. Опасность возникновения войны случайно очень велика.

Юлия Огнева:
Минск не в первый раз официально заявляет о том, что готов стать площадкой и где-то становится площадкой для мирного диалога.

Владимир Познер:
Идея сделать из Минска, из Беларуси такую площадку для переговоров – очень хорошая.

О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру-7

Юлия Огнева:
В последние годы в Беларусь вы приезжаете достаточно часто.

Владимир Познер:
Ну, раз в году (улыбается).

Юлия Огнева:
Но это все равно часто. Видите ли вы, как меняется страна?

Владимир Познер:
Не вижу. Ты приезжаешь в город на один день. Вижу то, что видел в прошлом году: чистенький город такой.

Юлия Огнева:
А та информация, которая вокруг вас о Беларуси?

Владимир Познер:
Информация, во-первых, она, как правило, не информация, а точка зрения. Вот если бы я месяц пожил в Беларуси, пообщался бы с людьми, поездил бы по стране, посмотрел на что это похоже. У меня было бы мнение.

Юлия Огнева:
Возможно ли такое, чисто теоретически, что Владимир Познер сделает программу для белорусского телевидения? И как должны лечь карты, чтобы такое произошло?

О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру-10

Владимир Познер:
Теоретически возможно все. И это тоже.

Юлия Огнева:
То есть это речь о деньгах или..?

Владимир Познер:
Это речь о совпадении множества разных обстоятельств. Это не о деньгах точно. Хотя и деньги имеют значение, конечно.

Юлия Огнева:
Насколько важно для интервьюера иметь свой собственный яркий образ. Вы согласны с тем, что встречают по одежке?

Владимир Познер:
Нет, но я согласен, что одежка имеет значение, образ возникает. Смотрите, любой человек, который добивается чего-то в жизни, волей-неволей у него есть образ. Это не то, что он думает над этим: «Тааак, какую мне шляпу надеть? Как покраситься?». О себе я могу сказать, что я никогда над эти не задумывался. Я люблю быть хорошо одетым, как я это понимаю.

О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру-13

Юлия Огнева:
То есть красные носки – это…

Что для Владимира Владимировича означают красные носки (читайте здесь)

# Звезды # Культура # Владимир Познер # Фотофакт

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