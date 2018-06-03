О прогнозах Третьей мировой, передаче для белорусского телевидения и красных носках. 7 вопросов Владимиру Познеру

Новости Беларуси. Как раз безопасность, тотальное недоверие в мире, судьба телевидения и красные носки как часть образа. Об этом и не только Юлия Огнева поговорила с журналистом Владимиром Познером, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К личности Владимир Владимировича относятся по-разному, но главное – это личность. И да, чего скрывать: мечта журналиста – взять интервью у одного из самых известных интервьюеров постсоветского пространства. Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Владимирович, в последнее время складывается впечатление, может быть я ошибаюсь, что одни из самых известных интервьюеров постсоветского пространства чаще отвечают на вопросы, чем задают их. Это так или это иллюзия? Если так, то устраивает ли вас такое положение дел?

Владимир Познер, журналист, писатель:

У меня есть программа, которая выходит по понедельникам, я беру интервью, а не задаю вопросы. Правильно? Значит это продолжается. Я отвечаю, когда встречаюсь с таким человеком, как вы. Но мне не кажется, что я этим занят в большей степени, чем своей основной работой. Юлия Огнева:

На прошлой неделе у нас в городе было достаточно крупное международное событие – это «Минский диалог». Эксперты рассуждали на тему безопасности как в Восточной Европе, так и в мире в целом. Многие говорили о том, что мир накануне Третьей мировой. Скажите, вы с этим согласны? Владимир Познер:

Ситуация опасная. Она опасней, во-первых, потому что уровень недоверия очень велик. Когда уровень недоверия велик, тот или иной поступок, или случай истолковывается определенным образом. Опасность возникновения войны случайно очень велика. Юлия Огнева:

Минск не в первый раз официально заявляет о том, что готов стать площадкой и где-то становится площадкой для мирного диалога. Владимир Познер:

Идея сделать из Минска, из Беларуси такую площадку для переговоров – очень хорошая.

Юлия Огнева:

В последние годы в Беларусь вы приезжаете достаточно часто. Владимир Познер:

Ну, раз в году (улыбается). Юлия Огнева:

Но это все равно часто. Видите ли вы, как меняется страна? Владимир Познер:

Не вижу. Ты приезжаешь в город на один день. Вижу то, что видел в прошлом году: чистенький город такой. Юлия Огнева:

А та информация, которая вокруг вас о Беларуси? Владимир Познер:

Информация, во-первых, она, как правило, не информация, а точка зрения. Вот если бы я месяц пожил в Беларуси, пообщался бы с людьми, поездил бы по стране, посмотрел на что это похоже. У меня было бы мнение. Юлия Огнева:

Возможно ли такое, чисто теоретически, что Владимир Познер сделает программу для белорусского телевидения? И как должны лечь карты, чтобы такое произошло?

Владимир Познер:

Теоретически возможно все. И это тоже. Юлия Огнева:

То есть это речь о деньгах или..? Владимир Познер:

Это речь о совпадении множества разных обстоятельств. Это не о деньгах точно. Хотя и деньги имеют значение, конечно. Юлия Огнева:

Насколько важно для интервьюера иметь свой собственный яркий образ. Вы согласны с тем, что встречают по одежке? Владимир Познер:

Нет, но я согласен, что одежка имеет значение, образ возникает. Смотрите, любой человек, который добивается чего-то в жизни, волей-неволей у него есть образ. Это не то, что он думает над этим: «Тааак, какую мне шляпу надеть? Как покраситься?». О себе я могу сказать, что я никогда над эти не задумывался. Я люблю быть хорошо одетым, как я это понимаю.