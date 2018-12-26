Back in the USSR. Выставка винтажных ёлочных игрушек проходит в Витебске

Новости Беларуси. Выставка винтажных ёлочных игрушек открылась в витебской ратуше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь представлены более полтысячи экспонатов прошлого века из частной коллекции.

Это и гирлянда «Снежинка». Такие производили на витебском заводе и сотнями тысяч развозили по всему Советскому Союзу.

И первый пластмассовый Дед Мороз, который за спиной держит сахарного петушка на палочке. Частную коллекцию разбавили экспонатами витебского музея. Здесь фантики от конфет с «тем самым» вкусом, открытки и календари.

Наталья Ковалёва, коллекционер:

Интересными игрушками той поры, т.е. 70-90-х годов, являются игрушки, выполненные в технике «глинка». Выдутую игрушку из стекла окунали в глиняную «болтушку». А после высушивания процарапывали палочкой узор. Потом игрушку отправляли на металлизацию, а после – раскрашивали.

Вот, например, эта девочка-берёзка выполнена очень сложно. Потому что кроме того, что она претерпела аллюминирование, покраску методом «окунки», она ещё была раскрашена вручную, т.е. нанесены вот эти белые штрихи и раскрашено лицо.