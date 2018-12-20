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В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск

20 декабря 2018 08:18
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Новости Беларуси. «Яркая Венгрия» посетила Минск. Знаменитый ансамбль «Duna Art» представил свои народные традиции через танцы в современной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск-1

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск-3

Это первое культурное мероприятие с момента назначения нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Беларуси. Жолт Чутора, кстати, сам 12 лет посвятил танцам. Свои таланты с удовольствием продемонстрировал на сцене.

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск-6

Ансамбль существует более 40 лет и играет важную роль в сохранении венгерских народных традиций. Он с огромным успехом заявляет о красоте своей культуры на всех пяти континентах. Выбор посещения нашей страны с концертной программой – не случайный.

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск-9

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:
Я очень люблю Беларусь. Такую культурную программу мы первый раз привезли. Я хотел бы, чтобы культура являлась способом, мостом экономики между нашими странами, это очень хороший способ.

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск-12

Янош Мучи, художественный руководитель венгерского народного ансамбля «Duna Art»:
Мы очень поражены тем, насколько тщательно украшают в Беларуси город перед праздниками. Такая обалденная подсветка, мы просто ахнули. Для нас, в Венгрии Рождество – это тоже один из самых важных праздников. Здесь очень открытые и душевные люди, мы чувствуем, что есть что-то близкое к нам. Мы бы очень хотели вернуться сюда и выступить с ещё большей программой.

В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск-15


Репертуар коллектива широкий и состоит из наиболее драгоценных жемчужин фольклорных традиций Венгрии и всего Карпатского бассейна. В приоритете – романтические парные танцы, циклы виртуозных мужских исполнений с соревновательными элементами и традиционные – в стиле вербункоша и чардаша.

# Танцы в Минске # Культура # Жолт Чутора # Фотофакт

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