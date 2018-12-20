В стиле вербункоша и чардаша. Венгерский танцевальный коллектив посетил Минск

Новости Беларуси. «Яркая Венгрия» посетила Минск. Знаменитый ансамбль «Duna Art» представил свои народные традиции через танцы в современной форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первое культурное мероприятие с момента назначения нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Беларуси. Жолт Чутора, кстати, сам 12 лет посвятил танцам. Свои таланты с удовольствием продемонстрировал на сцене.

Ансамбль существует более 40 лет и играет важную роль в сохранении венгерских народных традиций. Он с огромным успехом заявляет о красоте своей культуры на всех пяти континентах. Выбор посещения нашей страны с концертной программой – не случайный.

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси:

Я очень люблю Беларусь. Такую культурную программу мы первый раз привезли. Я хотел бы, чтобы культура являлась способом, мостом экономики между нашими странами, это очень хороший способ.

Янош Мучи, художественный руководитель венгерского народного ансамбля «Duna Art»:

Мы очень поражены тем, насколько тщательно украшают в Беларуси город перед праздниками. Такая обалденная подсветка, мы просто ахнули. Для нас, в Венгрии Рождество – это тоже один из самых важных праздников. Здесь очень открытые и душевные люди, мы чувствуем, что есть что-то близкое к нам. Мы бы очень хотели вернуться сюда и выступить с ещё большей программой.