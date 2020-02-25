Бабушка с яблоками и Поставы после дождя. Показываем лучшие фото малой родины
Мгновение. Созерцание. Вспышка. И вот он – кадр, попадающий не только в самое сердце, но и на первую полосу газет. Фотоконкурс, который обещает стать традицией, издательский дом «СБ. Беларусь сегодня» проводит с аншлагом во второй раз. В фокусе – малая родина и такие родные земляки.
Сергей Гордиенко, заместитель директора–главного редактора издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:
Благодаря этим работам, мы надеемся, как можно больше людей увидит, что наша страна – это очень замечательное место, где есть удивительные места для жизни, для отдыха. Выбирали сердцем. Первый этап мы уже превратили в выставку, которая посетила много мест в стране, многие жители увидели эти фотографии.
Выбрать победителей среди пяти тысяч снимков от профессионалов и любителей было непросто. На третьем месте – любовь с национальным колоритом. К слову, необычная история снимка разворачивалась в объективе камер нашей программы. Год назад фотограф Ирина Горюкина делилась с журналистами идеями для летних фото. Внезапный ливень, который, чуть было не «накрыл» весь съемочный процесс, оказался судьбоносным.
Ирина Горюкина, призер конкурса «Мой родны кут»:
Съемка этого проекта проходила в музее архитектуры и быта Строчицы. В этот день все пошло наперекосяк. Съемка заканчивается, погодных условий никаких, но у нас был огромный букет люпина. Кто-то подскочил, схватил этот букет и вот этих ребят, которые были мокрыми, заставили туда-сюда бегать. И вот вдруг в какой-то момент все то, что происходило оно превратилось в настоящее.
Природные метаморфозы сыграли главную роль и в сюжете этого фотоэтюда. «После дождичка в четверг» – на втором месте. Залитые солнцем, городские пейзажи позировали для Ольги Круковской из Постав.
Ольга Круковская, призер конкурса «Мой родны кут»:
Эта фотография неспонтанная, мне казалось еще было красивее, осенняя пора и листья, все стояло ярко-желтое. Зима прошла и вот весной была тоже такая погода. Я захватила, когда ехала на работу, камеру, побежала на это же место фотографировать.
Гран-при фотоконкурса присудили малой родине Сергея Шляге. Уютные «закутки» родного Мозыря инженер нефтеперерабатывающего завода фиксирует на любительскую камеру, с которой никогда не расстается. И пусть фото подвергаются минимальной обработке, эмоции вызывают неподдельные.
Сергей Шляг, призер конкурса «Мой родны кут»:
Это окрестности Мозыря. Обычная осенняя прогулка, погода была такая очень переменчивая: то солнце, то дождь.
Чем Вас привлекает фотография?
Сергей Шляг:
Возможностью поделиться своим видением. Может быть, донести до людей то, что они иногда не замечают, побудить бережнее относиться к природе.
Внушительный фотоархив из лучших работ теперь служит иллюстрациями к журналистским текстам. А конкурс, тем временем, продолжается. И у вас есть еще возможность признаться в любви Родине. Ведь картинка иногда красноречивее слов.