Бабушка с яблоками и Поставы после дождя. Показываем лучшие фото малой родины

Мгновение. Созерцание. Вспышка. И вот он – кадр, попадающий не только в самое сердце, но и на первую полосу газет. Фотоконкурс, который обещает стать традицией, издательский дом «СБ. Беларусь сегодня» проводит с аншлагом во второй раз. В фокусе – малая родина и такие родные земляки.

Сергей Гордиенко, заместитель директора–главного редактора издательского дома «СБ. Беларусь сегодня»:

Благодаря этим работам, мы надеемся, как можно больше людей увидит, что наша страна – это очень замечательное место, где есть удивительные места для жизни, для отдыха. Выбирали сердцем. Первый этап мы уже превратили в выставку, которая посетила много мест в стране, многие жители увидели эти фотографии.

Выбрать победителей среди пяти тысяч снимков от профессионалов и любителей было непросто. На третьем месте – любовь с национальным колоритом. К слову, необычная история снимка разворачивалась в объективе камер нашей программы. Год назад фотограф Ирина Горюкина делилась с журналистами идеями для летних фото. Внезапный ливень, который, чуть было не «накрыл» весь съемочный процесс, оказался судьбоносным.

Ирина Горюкина, призер конкурса «Мой родны кут»:

Съемка этого проекта проходила в музее архитектуры и быта Строчицы. В этот день все пошло наперекосяк. Съемка заканчивается, погодных условий никаких, но у нас был огромный букет люпина. Кто-то подскочил, схватил этот букет и вот этих ребят, которые были мокрыми, заставили туда-сюда бегать. И вот вдруг в какой-то момент все то, что происходило оно превратилось в настоящее.

Природные метаморфозы сыграли главную роль и в сюжете этого фотоэтюда. «После дождичка в четверг» – на втором месте. Залитые солнцем, городские пейзажи позировали для Ольги Круковской из Постав.

Ольга Круковская, призер конкурса «Мой родны кут»:

Эта фотография неспонтанная, мне казалось еще было красивее, осенняя пора и листья, все стояло ярко-желтое. Зима прошла и вот весной была тоже такая погода. Я захватила, когда ехала на работу, камеру, побежала на это же место фотографировать.

Гран-при фотоконкурса присудили малой родине Сергея Шляге. Уютные «закутки» родного Мозыря инженер нефтеперерабатывающего завода фиксирует на любительскую камеру, с которой никогда не расстается. И пусть фото подвергаются минимальной обработке, эмоции вызывают неподдельные.

Сергей Шляг, призер конкурса «Мой родны кут»:

Это окрестности Мозыря. Обычная осенняя прогулка, погода была такая очень переменчивая: то солнце, то дождь.