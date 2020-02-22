Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?

Новости Беларуси. Музыкально и фестивально насыщенным обещает быть год в Лиде, ведь город объявлен культурной столицей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 февраля Лида официально приняла этот статус во время церемонии передачи эстафеты от Пинска – культурной столицы 2019 года. Акция проходит в Беларуси с 2010-го, чтобы повысить ценность национального наследия страны. Чем будет удивлять город – в репортаже Галины Буро.

Южная стена, возле которой мы сейчас находимся, сохранилась лучше остальных на высоту до 13 метров.

Прикоснуться к истории Лиды. Она началась здесь, когда в XIV веке великий князь Гедимин приказал возвести оборонительный замок. Он стал сердцем города, а сегодня и центром притяжения туристов со всего мира. У жемчужины Средневековья в культурный год как раз новая страница под названием «безвизовая зона».

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:

Все больше и больше появляется гостей из дальнего зарубежья. Мы вынуждены находить новые интерактивные формы. Что, в принципе, мы и делаем, с каждым годом у нас интерактива все больше и больше. Лида чем богата, так это традициями. Например, история пивоварения.

Братья Попко открыли пивоварню. И знаете, что они делали? Они делали пиво. Причем как они варили – лучше попробуйте. А вот и визитка – белоузористое ткачество, которое внесено в список нематериального культурного наследия страны.

Валентина Сильванович, мастер по ткачеству Лидского районного Центра культуры и народного творчества:

За кошт белых нітачак, за кошт перапляцення, якое заложана ўжо ў ніты, і фарміруецца гэты ўзор.

Галина Буро, корреспондент:

Изображение замка, герб, полотенце как символы почти семи веков истории Лиды нашли отражение на логотипе. Его специально разработали к акции «Культурная столица Беларуси». Теперь все сувениры для гостей и туристов с памятным знаком.

Лида стала одиннадцатым городом в цепи акции «Культурная столица Беларуси». На смену полесскому колориту пришел принеманский, ведь эстафету приняли от Пинска. Это символический ключ с гербами всех городов-участников акции.

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Для кожнай краіны вельмі важна, каб былі нейкія сівалы. Ліда перамагла ў такой жорсткай барацьбе. У гэтым годзе аж чатыры гарады імкнуліся набыць гэты статус – культурнай сталіцы.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Упершыню ў Лідзе пройдзе адборачны тур выканаўцаў эстрадная песні «Віцебск-2020», упершыню пройдзе міжнародная выстава краін СНД ART EXPO, будзе 9 стран. Гэта наш фестываль соладу, хмелю, вады.