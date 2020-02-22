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Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?

22 февраля 2020 18:48
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Новости Беларуси. Музыкально и фестивально насыщенным обещает быть год в Лиде, ведь город объявлен культурной столицей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 февраля Лида официально приняла этот статус во время церемонии передачи эстафеты от Пинска – культурной столицы 2019 года. Акция проходит в Беларуси с 2010-го, чтобы повысить ценность национального наследия страны.

Чем будет удивлять город – в репортаже Галины Буро.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-1

Южная стена, возле которой мы сейчас находимся, сохранилась лучше остальных на высоту до 13 метров.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-4

Прикоснуться к истории Лиды. Она началась здесь, когда в XIV веке великий князь Гедимин приказал возвести оборонительный замок. Он стал сердцем города, а сегодня и центром притяжения туристов со всего мира. У жемчужины Средневековья в культурный год как раз новая страница под названием «безвизовая зона».

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-7

Ольга Пилипчук, директор Лидского историко-художественного музея:
Все больше и больше появляется гостей из дальнего зарубежья. Мы вынуждены находить новые интерактивные формы. Что, в принципе, мы и делаем, с каждым годом у нас интерактива все больше и больше.

Лида чем богата, так это традициями. Например, история пивоварения.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-10

Братья Попко открыли пивоварню. И знаете, что они делали? Они делали пиво. Причем как они варили – лучше попробуйте.

А вот и визитка – белоузористое ткачество, которое внесено в список нематериального культурного наследия страны.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-13

Валентина Сильванович, мастер по ткачеству Лидского районного Центра культуры и народного творчества:
За кошт белых нітачак, за кошт перапляцення, якое заложана ўжо ў ніты, і фарміруецца гэты ўзор.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-16

Галина Буро, корреспондент:
Изображение замка, герб, полотенце как символы почти семи веков истории Лиды нашли отражение на логотипе. Его специально разработали к акции «Культурная столица Беларуси». Теперь все сувениры для гостей и туристов с памятным знаком.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-19

Лида стала одиннадцатым городом в цепи акции «Культурная столица Беларуси». На смену полесскому колориту пришел принеманский, ведь эстафету приняли от Пинска. Это символический ключ с гербами всех городов-участников акции.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-22

Наталья Карчевская, первый заместитель министра культуры Беларуси:
Для кожнай краіны вельмі важна, каб былі нейкія сівалы. Ліда перамагла ў такой жорсткай барацьбе. У гэтым годзе аж чатыры гарады імкнуліся набыць гэты статус – культурнай сталіцы.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-25

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Упершыню ў Лідзе пройдзе адборачны тур выканаўцаў эстрадная песні «Віцебск-2020», упершыню пройдзе міжнародная выстава краін СНД ART EXPO, будзе 9 стран. Гэта наш фестываль соладу, хмелю, вады.

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-28

Более 1 000 мероприятий в планах на год. Сотни делегаций и гостей, как зарубежных, так и белорусских. Ведь в этом и смысл акции – познакомить со своим. И поделиться впечатлениями с друзьями в специальном конверте с оригинальной маркой «Лида – культурная столица».

Лида стала «Культурной столицей Беларуси-2020». Чем город будет радовать гостей?-31

# Культура # Культура # Ольга Пилипчук # Валентина Сильванович # Галина Буро # Наталья Карчевская # Сергей Ложечник # Фотофакт

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