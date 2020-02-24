Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней

Новости Беларуси. Билеты на фестиваль «Славянский базар» теперь доступны для покупки через интернет-площадки по всему миру: 24 февраля стартовала онлайн-продажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в кассах Витебска заветный квиток на любой концерт популярного музыкального форума можно было купить уже с прошлой пятницы, 21 февраля, и со скидкой в 10 %. Которая, к слову, распространяется на все билеты, приобретенные в течение первых 29 дней. Именно столько лет исполняется в 2020 году Славянскому базару. Организаторы обещают необычную и запоминающуюся программу на всех площадках фестиваля.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году мы откроем «Славянский базар» славянским роком трех братских народов Беларуси, России и Украины. Это будет увертюра к фестивалю. Безусловно, открытие, закрытие, конкурсные дни с их вторыми отделениями, закрытие фестиваля и, конечно же, те сольные концерты, которые переместились на сцену концертного зала «Витебск». Однако же самые топовые сборки пройдут на сцене Летнего амфитеатра. Это будут звезды «Евровидения», «Золотой хит», «Шансон-ТВ» и много-много сюрпризов от дирекции.