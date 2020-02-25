«Я почему-то всегда опасался этой оперы». Премьера «Риголетто» состоится в Минске

Новости Беларуси. Именитые мастера оперного искусства готовятся выступить в Большом театре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Именитые мастера оперного искусства готовятся выступить в Большом театре Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показ драмы Джузеппе Верди «Риголетто» состоится вечером 25 февраля. Это тот самый уникальный случай, когда в Минске на одной сцене главные партии исполнят сразу три всемирно известных исполнителя. Среди них и наши соотечественники. Накануне прошли репетиции.
В постановке – молодые и маститые оперные певцы, которым аплодирует весь мир. Это и солист Мариинского театра Владислав Сулимский, и обладатель спецпремии Фонда Владимира Спивакова Павел Петров. Перевоплотится в свою героиню и заслуженная артистка России Надежда Павлова, чьё трепетное сопрано прозвали настоящей сенсацией в мире оперы. Такое звёздное трио на минской сцене удалось собрать впервые.
Надежда Павлова, заслуженная артистка России:
Музыка потрясающая, но ещё, конечно, сюжет и то, что проживает главный герой, его эмоции. Безусловно, это, конечно, такая бенефисная партия для баритона.
Павел Петров, солист Большого театра Беларуси:
Когда я учился у нас в консерватории, пришёл к нам в театр, как раз исполнял квартет из «Риголетто». И я почему-то всегда опасался этой оперы. Не хотел её петь, потому что она очень сложная. После того, как я её исполнил, понял, что она очень для меня удобная.
«Билеты продавали с условием, что ты купишь ещё несколько на оперу. На самую неходовую». Ажиотаж на балеты Елизарьева царил в 70-ые
«Риголетто» разучен труппой на итальянском, родном языке Верди. Но исполнят его с русскими субтитрами.