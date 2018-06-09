Артисты из разных городов, мастера на все руки и кулинары на все вкусы: как прошел День России в Минске

Новости Беларуси. В самом центре столицы продолжаются праздники национальных культур. 9 июня здесь во всей красе многонациональная Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш корреспондент Ольга Коршун и башкирский чак-чак отведала, и кавказскую лезгинку сплясала. Подробности в сюжете.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня Верхний город превратился в одну большую праздничную площадку. День России проходит не в первый раз, но традиционно собирает много гостей. В 2018 году россияне привезли в Минск артистов из разных городов, мастеров на все руки и кулинаров на все вкусы.

Гжель во всей красе, россыпь матрешек и настоящие девицы-красавицы – гости из России поддерживали праздничную атмосферу как могли. А белорусы в этот день буквально приложили руку к народным ремеслам.

Арина Говорская:

Мне нравится то, что сегодня солнечно и можно принять участие в мастер-классах. Белочка, потому что она очень ловкая и может хорошо лазить.

Эльвира Ансафовна может преподать кулинарный урок. К празднику готовилась чуть ль не полночи. Хозяйке не давал спать капризный чак-чак – традиционное блюдо башкирской кухни. Готовят его только по особым случаям. Специально для этого собираются все женщины семьи.

Эльвира Левшевич:

Татарская женщина, когда готовит национальное блюдо, прежде всего отдает душу этому блюду. Чак-чак – это национальное блюдо, которое готовится только по большим-большим праздникам.

Настоящий праздник для зрителей устроили сегодня и джигиты. Главный кавказский танец – лезгинку – артисты исполняли под аплодисменты и, конечно, на бис. Именно тот случай, когда искусство объединяет.

8-летний Василий уверенно солирует в танце. Этому искусству он посвятил буквально полжизни, а с ансамблем объехал уже полстраны. Несмотря на то, что Вася коренной белорус и внешне не сильно похож на горца, лезгинка прочно вошла в его сердце.

Вася Остромецкий:

Я знаю о танце лезгинка, что он очень зажигательный, жесткий. И когда смотрят на него, все тоже начинают хотеть.

Тем временем на сцене ритм держал настоящий казачий ансамбль. Специально на праздник в Минск приехали артисты из Пскова, Брянска, Санкт-Петербурга, Волгограда и Ярославля. Но это не о географии, а о том, что такие праздники объединяют и стирают границы и расстояния.

Везде чисто, прекрасно. Все с хорошим настроением встречают. А Россия – это Россия. Это мы, так же, как и белорусы, россияне – это единый народ.

У нас семья многонациональная. У нас папа россиянин, мама – белоруска. Так что, собственно говоря, это наш праздник.