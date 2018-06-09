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Фестиваль «Олдтаймер-ралли 2018» в Минске: видеофакт

09 июня 2018 14:34
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Новости Беларуси. Около 70 экипажей принимают участие в юбилейном «Олдтаймер-ралли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Олдтаймер-ралли 2018» в Минске: видеофакт-1

На белорусских дорогах раритеты прибавят еще несколько сотен километров пробега. Сегодня необычную колону можно было встретить на улицах Минска. Все машины – в единственном экземпляре.

Фестиваль «Олдтаймер-ралли 2018» в Минске: видеофакт-4

Их владельцы считают себя настоящими счастливчиками. Каждый надеется стать победителем ретро-гонки, которая сегодня стартовала в 10 раз.

# Автомобили # Культура # Фотофакт

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