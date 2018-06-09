Фестиваль «Олдтаймер-ралли 2018» в Минске: видеофакт

Новости Беларуси. Около 70 экипажей принимают участие в юбилейном «Олдтаймер-ралли», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На белорусских дорогах раритеты прибавят еще несколько сотен километров пробега. Сегодня необычную колону можно было встретить на улицах Минска. Все машины – в единственном экземпляре.