Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

До этого им нужно было пройти региональные отборочные туры. В финале встретились 20 лучших вокалистов со всей страны. Самым сложным испытанием было выступление в сопровождении Национального академического оркестра Беларуси под руководством маэстро Михаила Финберга.

Гран-при в 2018 году жюри не присуждало. А первая премия досталась 19-летней Злате Ларченко из Дзержинска. Она играет на цимбалах и фортепиано и с детства мечтает о сцене, а первым учителем девушки был отец.