Лауреат конкурса молодых исполнителей «Молодечно-2018»: Это не спонтанная победа

Новости Беларуси. Молодечно зажигает новые звезды: 8 июня раскрылась главная интрига Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Стали известны победители конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Молодечно зажигает новые звезды: 8 июня раскрылась главная интрига Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Стали известны победители конкурса молодых исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого им нужно было пройти региональные отборочные туры. В финале встретились 20 лучших вокалистов со всей страны. Самым сложным испытанием было выступление в сопровождении Национального академического оркестра Беларуси под руководством маэстро Михаила Финберга.
Гран-при в 2018 году жюри не присуждало. А первая премия досталась 19-летней Злате Ларченко из Дзержинска. Она играет на цимбалах и фортепиано и с детства мечтает о сцене, а первым учителем девушки был отец.
Злата Ларченко, победитель национального конкурса молодых исполнителей белорусской песни «Молодечно-2018»:
Это не спонтанная победа. Эта победа, я считаю, даже заслуженная. Была проведена колоссальная работа – очень, очень большой труд, как мой, так и моего педагога.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Фестиваль по праву является уникальным, потому что он посвящен белорусской поэзии, нашей прекрасной белорусской музыке. Он родил нашей стране очень многих звезд, открыл им дорогу на большую сцену. И в этом, конечно, главное достоинство фестиваля, который празднует сегодня свое 18-летие.
Фестиваль открылся гала-концертом к 80-летию выдающегося белорусского композитора Игоря Лученка. Любимым песням подпевал весь амфитеатр. Впрочем, 9 июня в фестивальной программе поклонникам белорусской музыки также приготовили массу сюрпризов и поэзии. Их ждет джазовый концерт, спектакль «Карьера доктора Рауса», встреча с народной артисткой Наталией Гайда и концерт-закрытие со звездами белорусской эстрады.