Артистка «Cirque du Soleil»: «Здесь ты не только акробат. Ещё и танцуешь, и роль играешь, хорошо, хоть не поёшь»

Дмитрий Любашенко и Дарина Мишина, артисты «Cirque du Soleil», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Насколько верно мнение, что «Cirque du Soleil» коренным образом отличается от цирка, в который мы привыкли… Во-первых, понятно, что там нет животных в цирке. Но, всё равно, это больше, наверное, спортивная команда или театральная труппа?

Дмитрий Любашенко, артист «Cirque du Soleil»:

Это больше театральное шоу, всё-таки, чем цирк традиционный, который привыкли видеть наши зрители.

В СНГ, я имею в виду, где клоуны с красными носиками и так далее.

А отношения внутри, постановка рабочего процесса отличается от того…

Дмитрий Любашенко:

Очень сильно.

Дарина Мишина, артистка «Cirque du Soleil»:

Ты не должен только делать свою работу там. Если ты – акробат, то ты не только акробат. Ты ещё и танцуешь, и роль играешь, и хорошо, что хоть не поёшь.

Дмитрий Любашенко:

Тут обязывает быть всесторонне развитым, в том плане, что у тебя не только твой номер и исполнение какого-то трюка, ты ещё, как бы, участвуешь во всём шоу.