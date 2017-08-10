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Мы не можем остаться в стороне: для аграриев Беларуси организованы мобильные концерты прямо в полях

10 августа 2017 10:27
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Новости Беларуси. Механизаторам в свободную минуту творческие подарки дарят работники культуры. Музыка в помощь хорошему настроению звучит на полях и зернотоках. Так, в Березинском районе артисты «Автоклуба» за день успевают сделать не одну остановку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы не можем остаться в стороне: для аграриев Беларуси организованы мобильные концерты прямо в полях-1

Любовь Пинчук, заведующий мобильным учреждением культуры «Автоклуб» Березинского района:
Это горячая пора для всей страны, и мы не можем, особенно культура, остаться в стороне. Так что мы приобщаемся к уборке. Поддерживаем комбайнеров, чтобы они понимали, что они не одни. Мы с ними.

Помимо зерновых на полях Беларуси убирают и озимый рапс. Собрано более 600 тысяч тонн семян масляничной культуры.

# Культура # Уборочная кампания

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