Артист «Cirque du Soleil»: «Большая часть труппы нашей – выходцы из СНГ. 60% – русскоговорящих»

Дмитрий Любашенко и Дарина Мишина, артисты «Cirque du Soleil», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы пробились, стали частью этой настоящей фантастики, но это же, наверное, очень сложно? Как вы попали в труппу?
Дмитрий Любашенко, артист «Cirque du Soleil»:
Развею миф насчёт того, что мы особенные. В основном, очень большая часть труппы нашей – очень много выходцев из СНГ.
Украина, Россия, Беларусь, Казахстан.
Очень много. Во всей компании процентов 60 – русскоговорящих.
Значит, это старт был такой без русских, белорусов, украинцев?
Дмитрий Любашенко:
Я думаю, всегда было. Всегда очень много участников.
Артистка «Cirque du Soleil»: «Здесь ты не только акробат. Ещё и танцуешь, и роль играешь, хорошо, хоть не поёшь»