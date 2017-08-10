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Артист «Cirque du Soleil»: «Большая часть труппы нашей – выходцы из СНГ. 60% – русскоговорящих»

10 августа 2017 18:55
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Дмитрий Любашенко и Дарина Мишина, артисты «Cirque du Soleil», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы пробились, стали частью этой настоящей фантастики, но это же, наверное, очень сложно? Как вы попали в труппу?

Дмитрий Любашенко, артист «Cirque du Soleil»:
Развею миф насчёт того, что мы особенные. В основном, очень большая часть труппы нашей – очень много выходцев из СНГ.

Украина, Россия, Беларусь, Казахстан.

Очень много. Во всей компании процентов 60  – русскоговорящих.

Значит, это старт был такой без русских, белорусов, украинцев?

Дмитрий Любашенко:
Я думаю, всегда было. Всегда очень много участников. 

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# Культура # Цирк

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