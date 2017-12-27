Прямой эфир

Артистка Большого театра Анастасия Москвина: «Огромное количество песен советской эстрады сложны для оперных исполнителей»

27 декабря 2017 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В гостях программы «Большой завтрак» народная артистка Беларуси, солистка Большого театра и лауреат Госпремии Анастасия Москвина.

Ирина Ромбальская, ведущая:
Вы – человек, который на все авантюры готов. «Звезда эпохи»: сразу ли Вы были согласны на все эксперименты и перевоплощения?

Анастасия Москвина, артистка Большого театра Беларуси:

На самом деле было очень приятно получить предложение такое от телеканала СТВ и стать именно участником.

Потому что до этого были предложения быть в жюри. Несколько лет я была в жюри на проекте «Две звезды». И, честно говоря, более уютно я себя чувствую в качестве исполнителя, а не человека, который критикует или хвалит. Поэтому я с такой хорошей завистью смотрела на участников. Тем более, там принимали участие наши солисты оперы Владимир Громов и Эдуард Мартынюк. Поэтому у меня сомнений никаких не было. Я всегда себя чувствую уютнее на сцене.

Ирина Ромбальская:
Каково было работать с простеньким репертуаром?

Анастасия Москвина:
Возникли вопросы с одной песней. На первый взгляд она была очень простая, наверно, для эстрадных исполнителей. Но для меня она оказалась достаточно сложной. Это песня «Проснись и пой» – другая манера исполнения.

У оперных исполнителей другая подача звука. И очень сложно изменить свою вокальную манеру пения.

Артистка Большого театра Анастасия Москвина: «Огромное количество песен советской эстрады сложны для оперных исполнителей»-1

Могу даже сказать, что огромное количество песен советской эстрады – они сложны для оперных исполнителей. Не так все просто. Именно советская эстрада – непростые тексты, очень интересные, во многих песнях очень хорошая поэзия.
Мне повезло, что первые две песни, которые я исполняла, были мне близки, все-таки они из моего репертуара – романс «Белой акации гроздья душистые» и «Summertime» Гершвина из оперы «Порги и Бесс», Колыбельная Клары.
Ирина Ромбальская:
Кто из участников проекта больше всего Вас удивил?

Анастасия Москвина:

Я не могла узнать Ивана Вабищевича во многих образах.

Вот у него, мне кажется, было стопроцентное перевоплощение. Мы привыкли его видеть в роли мачо на мотоцикле. А здесь были совершенно другие образы.

Ирина Ромбальская:
Как Вы считаете, почему зритель очень любит песни ХХ века?

Это были люди высокой музыкальной культуры

Анастасия Москвина:
Я очень часто думала об этом. Мне кажется, все-таки композиторы и поэты, которые писали эти песни в советский период, на протяжении всего ХХ века, наши русские, советские композиторы – это были люди высокой музыкальной культуры. Это были настоящие произведения искусства, музыкальные, а не просто на дискотеку. Очень сильная поэзия и хорошая музыка, поэтому она и остается. Это настоящие хиты!

# Музыкальный проект «Звезда эпохи» # Культура # Анастасия Москвина

Другие новости рубрики

Все новости
Интервью участников группы «Da Vinci»: что споют в новогоднюю ночь, как сняли клип на Мадагаскаре и чем ещё запомнился 2017 год
27 декабря 2017 09:30

Интервью участников группы «Da Vinci»: что споют в новогоднюю ночь, как сняли клип на Мадагаскаре и чем ещё запомнился 2017 год

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17
26 декабря 2017 20:57

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17

Сувениры, дегустация блюд разных стран, создание арт-объекта. Что ждет посетителей рождественского фестиваля «Радость»
26 декабря 2017 10:40

Сувениры, дегустация блюд разных стран, создание арт-объекта. Что ждет посетителей рождественского фестиваля «Радость»