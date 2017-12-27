Артистка Большого театра Анастасия Москвина: «Огромное количество песен советской эстрады сложны для оперных исполнителей»

В гостях программы «Большой завтрак» народная артистка Беларуси, солистка Большого театра и лауреат Госпремии Анастасия Москвина.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Вы – человек, который на все авантюры готов. «Звезда эпохи»: сразу ли Вы были согласны на все эксперименты и перевоплощения?

Анастасия Москвина, артистка Большого театра Беларуси:

На самом деле было очень приятно получить предложение такое от телеканала СТВ и стать именно участником.

Потому что до этого были предложения быть в жюри. Несколько лет я была в жюри на проекте «Две звезды». И, честно говоря, более уютно я себя чувствую в качестве исполнителя, а не человека, который критикует или хвалит. Поэтому я с такой хорошей завистью смотрела на участников. Тем более, там принимали участие наши солисты оперы Владимир Громов и Эдуард Мартынюк. Поэтому у меня сомнений никаких не было. Я всегда себя чувствую уютнее на сцене.

Ирина Ромбальская:

Каково было работать с простеньким репертуаром?

Анастасия Москвина:

Возникли вопросы с одной песней. На первый взгляд она была очень простая, наверно, для эстрадных исполнителей. Но для меня она оказалась достаточно сложной. Это песня «Проснись и пой» – другая манера исполнения.