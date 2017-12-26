Прямой эфир

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17

26 декабря 2017 20:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Телеканал СТВ представляет праздничное шоу перевоплощений «Звезда эпохи». 8 артистов отправляются в прошлое, чтобы вспомнить самые яркие события и лучшие песни ХХ века.

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17-1

Жанет и «Ляльки Корпорейшн», «Шчодры вечар»

Анастасия Москвина, «Проснись и пой»

Алексей Кулешов и шоу-балет «Феерия», «Леди-карнавал»

Анастасия Тиханович, «Снегопад»

Анна Шаркунова и танцевальный проект «Fusion», «Гололед»

Алекс Дэвид, «Tombe la neige»

Дядя Ваня, «Калядачкі»

Виктория Алешко и танцевальный проект «Fusion», «Песенка о хорошем настроении»

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17-4

Смогут ли артисты открыть в себе новые таланты и предстать в образах звезд из прошлого? На эти вопросы честно ответит и выставит свои справедливые оценки самое субъективное жюри.

– главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в Беларуси» Игорь Соколов

– доктор искусствоведения, профессор, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова

– прославленный футболист Александр Глеб

– народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17-7

В каждом выпуске шоу артисты поют в сопровождении блистательных музыкантов Premiere Orchestra.

Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.

# Музыкальный проект «Звезда эпохи» # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сувениры, дегустация блюд разных стран, создание арт-объекта. Что ждет посетителей рождественского фестиваля «Радость»
26 декабря 2017 10:40

Сувениры, дегустация блюд разных стран, создание арт-объекта. Что ждет посетителей рождественского фестиваля «Радость»

Ксёндз: «Хвалююся троху за Раство. Новы год папулярызуецца больш па тэлебачанню. Асабліва вось гэтыя салюты»
25 декабря 2017 19:26

Ксёндз: «Хвалююся троху за Раство. Новы год папулярызуецца больш па тэлебачанню. Асабліва вось гэтыя салюты»

Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?
25 декабря 2017 19:21

Кого на второй день православного Рождества поздравляли с помощью полотенца и мыла?