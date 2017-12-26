Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17

Телеканал СТВ представляет праздничное шоу перевоплощений «Звезда эпохи». 8 артистов отправляются в прошлое, чтобы вспомнить самые яркие события и лучшие песни ХХ века.
Телеканал СТВ представляет праздничное шоу перевоплощений «Звезда эпохи». 8 артистов отправляются в прошлое, чтобы вспомнить самые яркие события и лучшие песни ХХ века.
Жанет и «Ляльки Корпорейшн», «Шчодры вечар»
Анастасия Москвина, «Проснись и пой»
Алексей Кулешов и шоу-балет «Феерия», «Леди-карнавал»
Анастасия Тиханович, «Снегопад»
Анна Шаркунова и танцевальный проект «Fusion», «Гололед»
Алекс Дэвид, «Tombe la neige»
Дядя Ваня, «Калядачкі»
Виктория Алешко и танцевальный проект «Fusion», «Песенка о хорошем настроении»
Смогут ли артисты открыть в себе новые таланты и предстать в образах звезд из прошлого? На эти вопросы честно ответит и выставит свои справедливые оценки самое субъективное жюри.
– главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в Беларуси» Игорь Соколов
– доктор искусствоведения, профессор, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова
– прославленный футболист Александр Глеб
– народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов
В каждом выпуске шоу артисты поют в сопровождении блистательных музыкантов Premiere Orchestra.
Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.