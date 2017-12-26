Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 25.12.17

Смогут ли артисты открыть в себе новые таланты и предстать в образах звезд из прошлого? На эти вопросы честно ответит и выставит свои справедливые оценки самое субъективное жюри.

– главный редактор еженедельника «Аргументы и факты в Беларуси» Игорь Соколов

– доктор искусствоведения, профессор, ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова

– прославленный футболист Александр Глеб

– народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов