«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным
Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Дело Мулявина сегодня продолжает новое, молодое поколение ансамбля «Песняры». Мы приехали к ним в студию, чтобы пообщаться с художественным руководителем. Роман, здравствуйте!
Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:
Здравствуйте!
Дмитрий Боярович:
Как сейчас справляетесь с той планкой, которую когда-то поднял Владимир Георгиевич?
Роман Козырев:
Это судить не нам, а все-таки нашим зрителям, которые приходят к нам на концерты. Но, судя по посещаемости, ансамбль до сих пор востребован. Все это проходит через нас и стоит на базе той школы, которую в свое время нам всем дал Владимир Мулявин.
Нынешний состав сформировался спустя год после смерти Мулявина. Теперь это самодостаточный коллектив. При этом артисты не изменяют жанру. На неделе прошел их онлайн-концерт. «Песняры» (это сейчас прозвучит завораживающе, не так ли?) презентовали новый альбом.
А у Яна Женчака своя история, связанная с Мулявиным. Его голосом звучат считавшиеся утерянными большие программы «Песняров». Рок-опера «Песня пра долю», поэма «Гусляр», песенный цикл «Вянок». В них вдохнул жизнь народный оркестр Жиновича.
Ян Женчак, певец:
Тэмбральна нашыя галасы пахожыя. Таму само выкананне – гэта заўсёды лёгка. Але перадача эмоцый – гэта самае цяжкае. І самае галоўнае ў спевах Мулявіна – гэта эмоцыі, нейкі пасыл.
«Чтобы мы не забывали, что с нами был гениальный человек». В театре Горького рассказали, почему уже семь лет ставят спектакль «Песняры» – подробнее здесь.