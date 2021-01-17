«Ансамбль до сих пор востребован». Руководитель новых «Песняров» о том, как держат планку, поднятую Мулявиным

Новости Беларуси. Знаменитый песняр, легенда белорусской музыки. Роль Владимира Мулявина для своей эпохи неоценима, а его судьба парадоксальна. Русский человек (родом из Свердловска) влюбился в Беларусь, приехав сюда однажды. Выучил язык и прекрасно на нем пел, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Боярович, корреспондент: Дело Мулявина сегодня продолжает новое, молодое поколение ансамбля «Песняры». Мы приехали к ним в студию, чтобы пообщаться с художественным руководителем. Роман, здравствуйте!

Роман Козырев, художественный руководитель ансамбля «Песняры»:

Здравствуйте!

Дмитрий Боярович:

Как сейчас справляетесь с той планкой, которую когда-то поднял Владимир Георгиевич?

Роман Козырев:

Это судить не нам, а все-таки нашим зрителям, которые приходят к нам на концерты. Но, судя по посещаемости, ансамбль до сих пор востребован. Все это проходит через нас и стоит на базе той школы, которую в свое время нам всем дал Владимир Мулявин.

Нынешний состав сформировался спустя год после смерти Мулявина. Теперь это самодостаточный коллектив. При этом артисты не изменяют жанру. На неделе прошел их онлайн-концерт. «Песняры» (это сейчас прозвучит завораживающе, не так ли?) презентовали новый альбом.