Андрей Смоляк: Я не могу смотреть, как многие наши выдающиеся художники уезжают

Не известно, кто первым назвал его гением: поклонники, любимая жена, либо он сам себя. Но факт остается фактом: желающие иметь портрет, написанный Андреем Смоляком, стоят в очереди годами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение
». Андрей Смоляк, художник:
Город Минск – это моя Родина. Я сюда люблю приезжать, я живу здесь. Многие говорят, почему ты живешь здесь? Но Родину не выбирают и Родиной не торгуют. Я не могу смотреть, как многие наши выдающиеся художники уехали. Практически все они уже не в Минске.
Андрей Смоляк, художник:
Прилетаешь после заграницы, там все красивое, яркое. А прилетаешь как на Донбасс: все серое или может погода такая. Но прилетаешь с таким чувством трепета, потому что домой прилетаешь. На Минск не похоже ничего. Даже не знаю ничего подобного.
Мне все нравится, даже этот сталинский стиль ампир. Для меня он очень близок и я много где был в мире, но все равно возвращаюсь сюда. Я белорусский национальный минский художник. Я родился в Заводском районе, где трамвайный парк. С одной стороны это и Заводской район, но какие-то моменты до сих пор, если я случайно попадаю, то вот эти домики, где мы курили маленькими мальчиками... Такой жесткий пролетарский район был. Мне очень нравится комплекс, где будет проходить детское Евровидение. Прекрасный комплекс, я первый раз пришел и просто посмотрел. До этого я еще в этом же спортивном комплексе катался на коньках. Про меня какой-то фильм снимали и я катался на коньках, но и за деньги катался, 7 000 стоит вход. Очень хорошо.
Каждое утро я хожу из дома в свою мастерскую пешком. Я иду через Парк Горького и там уточки, которые уже некоторые меня знают, я их кормлю хлебушком. Я когда иду, вижу много интересных историй. Там сейчас уже меньше людей, потому что холодно. Я творю для своего любимого города, для Беларуси. Если вы ко мне пришли, значит есть такой странный интересный человек, который что-то делает для своего города.
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