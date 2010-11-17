Андрей Смоляк: Я не могу смотреть, как многие наши выдающиеся художники уезжают

Уроженка деревни Бычиха Витебской область строит церковь на собственные деньги

Традиции меценатства возрождают в Витебской области. Первую в регионе церковь строят на частные средства. В роли современного мецената – уроженка деревни, где и возводят храм. На этот шаг женщина пошла с благословения Владыки Филарета.