Уроженка деревни Бычиха Витебской область строит церковь на собственные деньги

Традиции меценатства возрождают в Витебской области. Первую в регионе церковь строят на частные средства. В роли современного мецената – уроженка деревни, где и возводят храм. На этот шаг женщина пошла с благословения Владыки Филарета.

В православной Бычихе храма никогда не было. Поэтому сегодня у местных верующих настоящий праздник. Не дожидаясь, пока строители поднимут купол и крест, всей деревней молиться начали прямо у стен строящейся церкви.

Церковь начали возводить весной этого года. Работали минские специалисты. Самым сложным оказалось отстроить арочные своды. Воздвижение купола и креста – самый знаковый момент в строительстве. Это главные наружные украшения храма. С помощью подъемного крана их установили на 20-метровой высоте. Сегодня же храм обрел и голос. 10 колоколов от 3 до 500 килограммов украсили церковную звонницу.

Такой подарок своим землякам сделала московская бизнес-леди Анастасия Оситис. Анастасия Петровна отсюда родом, а на месте церкви когда-то давно стоял дом ее бабушки. Поэтому женщина решила построить храм в стиле православного зодчества 13-16 веков.

Анастасия Оситис, президент благотворительного Фонда Равноапостольных Константина и Елены:

Я здесь родилась, закончила школу, получила образование и воспитание.

Храм в Городокском районе – первый, построенный полностью на частные средства. Благословение на его строительство дал Митрополит Филарет. Белорусская церковь не против возрождения традиций меценатства.

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий:

Когда люди приходят и приобщаются в храме к святых тайн христовых, то безусловно приобщаются непосредственно к милости и благодати Божией. Это для нас великая отрада и счастье.

Храм нарекут именем Святой Анастасии Узорешительницы. Впереди – отделочные работы, строительство алтаря и иконостаса. А в полном убранстве церковь предстанет к Пасхе.