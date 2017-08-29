Макаревич: «Не хотел бы быть ни The Beatles, ни The Rolling Stones, я хотел быть «Машиной времени»

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Готовясь к встрече, читал цитаты о Вас ваших друзей и коллег. И многие говорят: «Всё-таки, «Машина времени» была нашими The Beatles, но сейчас это – наши The Rolling Stones, потому что они до сих пор на сцене.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:

Я не хотел бы быть ни The Beatles, ни The Rolling Stones, я хотел быть «Машиной времени».

Я вот хотел бы такую параллель провести и спросить Вашего мнения по этому поводу – вот эти два коллектива, всё-таки, формировались на основе двух талантов, их конфликтов, их, может быть, соперничества. Мне кажется, и в The Rolling Stones, и в The Beatles это было, всё-таки, очень заметно.

Андрей Макаревич:

Начнём с того, что конфликтов между ними никаких не было. Соперничество было очень раздуто. А, вообще, они дружили.

По-моему, в первую очередь, за счёт того, что они очень разные.

The Rolling Stones вышли из сырого такого брутального блюза, а The Beatles, в этом смысле, были, конечно, гораздо более попсовые, более причёсанные.

Я, видимо, неправильно выразился. Я имел в виду, что в каждом коллективе были две очень такие яркие натуры, два таких лидера. Я имею в виду Джона и Пола в The Beatles, естественно, Мика Джаггера и Кита Ричардса в The Rolling Stones.

Андрей Макаревич:

Что касается The Beatles, я считаю, что там все музыканты уникальные, в равной степени.

В The Rolling Stones, пожалуй, Чарли Уоттс – тоже парень отдельный такой.

И, говоря о «Машине времени» – это, конечно, не Вы и Александр Викторович Кутиков.

Андрей Макаревич:

Нет, конечно.