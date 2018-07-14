Молодёжный арт-парад, танцевальные баттлы и фестиваль дворовых культур. Чем удивлял «Славянский базар» 14 июля

Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре» День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже состоялся красочный арт-парад, участие в котором приняли сотни молодых людей.

Это представители различных субкультур и лучших танцевальных коллективов страны. О масштабном уличном шоу уже готова рассказать наша съемочная группа.

Анастасия Бут, СТВ:

Действительно, фестивальный Витебск сегодня захватила – в хорошем смысле слова – молодежь. Несколько часов назад завершилось грандиозное театрализованное шествие. В нем приняли участие представители молодежных субкультур: скейтеры, роллеры, победители международных олимпиад, королевы красоты – всего более полутысячи участников.

Организаторы Дня молодежи подготовили разнообразную программу. Десятки площадок работают сегодня в Витебске. Здесь и танцевальные баттлы, и чемпионат по скейтбордингу, и даже фестиваль дворовых игр, где предлагают вспомнить, например, всеми любимые классики и резиночки. Оригинально подошли к организации состязаний по шашкам. Игровое поле – внимание – 9 квадратных метров. Всего не перечесть.

Участники фестиваля:

У нас прекрасное настроение. Все яркие, все в костюмах. Мы прекрасно проводим время и погода хорошая пока. Надеемся, что такая будет и до вечера. Анастасия Бут:

Накануне отгремели сразу четыре концерта. «Фонограф -Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. После всю ночь молодежь зажигала под золотые хиты.