Молодёжный арт-парад, танцевальные баттлы и фестиваль дворовых культур. Чем удивлял «Славянский базар» 14 июля

Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре» День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже состоялся красочный арт-парад, участие в котором приняли сотни молодых людей.
Новости Беларуси. 14 июля на «Славянском базаре» День молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже состоялся красочный арт-парад, участие в котором приняли сотни молодых людей.
Это представители различных субкультур и лучших танцевальных коллективов страны. О масштабном уличном шоу уже готова рассказать наша съемочная группа.
Анастасия Бут, СТВ:
Действительно, фестивальный Витебск сегодня захватила – в хорошем смысле слова – молодежь. Несколько часов назад завершилось грандиозное театрализованное шествие. В нем приняли участие представители молодежных субкультур: скейтеры, роллеры, победители международных олимпиад, королевы красоты – всего более полутысячи участников.
Организаторы Дня молодежи подготовили разнообразную программу. Десятки площадок работают сегодня в Витебске. Здесь и танцевальные баттлы, и чемпионат по скейтбордингу, и даже фестиваль дворовых игр, где предлагают вспомнить, например, всеми любимые классики и резиночки.
Оригинально подошли к организации состязаний по шашкам. Игровое поле – внимание – 9 квадратных метров. Всего не перечесть.
Участники фестиваля:
У нас прекрасное настроение. Все яркие, все в костюмах. Мы прекрасно проводим время и погода хорошая пока. Надеемся, что такая будет и до вечера.
Анастасия Бут:
Накануне отгремели сразу четыре концерта. «Фонограф -Симфо-Джаз» под управлением Сергея Жилина. После всю ночь молодежь зажигала под золотые хиты.
Горан Брегович на «Славянском базаре»: «Все любят этот город, и я тоже не остаюсь в стороне»
14 июля на площади Победы проходит республиканский конкурс «Огонь танца». А вечером начнется битва диджеев и дискотека под открытым небом.
Анастасия Бут:
Главную сцену «Славянского базара» вечером также займет молодежь. В 22 часа начинается первый день финала конкурса молодых исполнителей «Витебск-2018», на котором Беларусь представит Евгений Курчич.